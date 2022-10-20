AKP’li Ünal, Fakıbaba’nın istifa açıklamasına inanmadı: Teyit söz konusu değil

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, istifayla ilgili “Açıklamanın gerçekliğiyle ilgili teyit söz konusu değil” dedi.

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Fakıbaba, AKP’den ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini sabah saat 10:06’da Twitter’dan duyurmuştu. Fakıbaba, istifa mesajında AKP’de ‘siyasi ve ahlaki anlayışına uygun olmayan’ kişilerin olduğunu anlattı.

Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan Fakıbaba, öğlen 12:23’te yayımlanan habere göre, Akşener’le iki kez görüştükten sonra İYİ Parti’ye katılma kararı aldığını söyledi.

Fakıbaba’nın istifasıyla ilgili AKP’den ilk açıklama grup başkanvekili Mahir Ünal’dan geldi. CNN Türk’te konuşan Ünal, şunları söyledi: “Sosyal medya üzerinden beyan olmakla birlikte henüz Meclis’e gelen bir şey yok. Açıklamanın içeriği tabii ki kendi takdiri. Şu anda konu henüz sıcak olduğu için sosyal medyadaki bu açıklamanın gerçekliğiyle ilgili teyit henüz söz konusu değil. Ne partiye ne Meclis’e bununla ilgili yazılı belge ulaşmadığı için bir tweet üzerinden siyasi mülahazalarda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bir sosyal medya açıklaması üzerinden bunun magazinini yapmak bence şu an doğru olmaz. Kendisi açıklamalarını yapar, gerekçelerini ortaya koyar ondan sonra da kendi açıklamaları, beyanları üzerinden o zaman bir değerlendirme yapılabilir.”

Ünal, Fakıbaba’nın İYİ Parti’ye geçip geçmeyeceği konusunda da bilgi sahibi olmadığını söyledi. Ünal ayrıca, istifanın RTÜK üyeliğiyle ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

RTÜK’te boş olan bir koltuk Meclis aritmetiğine göre İYİ Parti’ye geçmesi gerekiyordu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’se haftalardır seçim için Meclis’e yazı göndermemişti. Eski CHP’li bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla Meclis aritmetiği değişmiş ve koltuk AKP’ye geçmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın aktardığına göre de, Fakıbaba’nın istifa etmesiyle aritmetik yeniden değişerek boş koltuk İYİ Parti’ye geçti.