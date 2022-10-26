‘Örgütsel materyal’ sayılan kitap Turkuvaz Medya’nın sitesinde!

Kimyasal silah iddialarının araştırılması gerektiğini söylediği için iktidar tarafından hedef gösterildikten sonra gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın evinde olduğu iddia edilen ve iktidara yakın medya tarafından ‘örgütsel materyal’ diye servis edilen ‘Dağın Ardına Bakmak’ adlı kitap iktidara yakın Turkuvaz Medya’ya ait D&R’ın sitesinde yer alıyor. Üstelik 12 yıl önce kitabın tanıtımı TRT’de yapılmış.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Google

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı bugün İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara başsavcılığı, mahkemeden Korur’un TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

TTB başkanının evinin basıldığı görüntüler Anadolu Ajansı ve TRT dahil iktidara yakın medya ve Twitter’daki ‘haber hesapları’ tarafından paylaşılarak “Fincancı’nın evinde yapılan aramada tabanca, kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı” diye başlık atıldı.

Turkuvaz Medya’ya ait Sabah’ın da ‘örgütsel materyal’ diye servis ettiği Bejan Matur’un ‘Dağın Ardına Bakmak’ adlı kitabı bakanlık bandrolüyle D&R’ın sitesinde ‘satış dışı’ olarak yer alıyor.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bunun yanında kitap, 12 yıl önce TRT 1’deki ‘Politik Açılım’ adlı programda tanıtılmış. Söz konusu programda kitapla birlikte ‘Kürt sorunu’ ve devletin politikaları tartışılıyor.

Mermiler AK-47 değil

İddialardan ‘kalaşnikof mermisi’ olarak servis edilen mermi görüntüleriyse Kalaşnikof olarak bilinen Sovyet yapımı AK-47 silahına ait değil.

Söz konusu mermilerin üzerinde devlete bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi’nin kısaltması olan ‘MKE’ yazısı var. Makine ve Kimya Endüstrisi’nin ürettiği mühimmat listesinde 7.62×39’luk AK-47 mermisi yer almıyor.

Kitap ve mermiye dair bilgiler basit bir Google aramasıyla bulunabiliyor.

Zaten Gerçek Gündem’den Filiz Gazi’ye konuşan avukat Meriç Eyüboğlu söz konusu mermilerin Fincancı’nın babasının ruhsatlı silahına ait olduğunu söyledi: “Şebnem Korur Fincancı’nın babası ve dedesi asker. Ailede kuşaklar boyu askerler var. Bu nedenle de babasının da dedesinin de ruhsatlı silahı var. Somut olaydaki mermiler, babasının kullandırma ve bulundurma ruhsatına sahip olduğu bir tüfeğe ait. 2008’de babasının vefatından sonra tüfeği ve bulabildiği mermileri evine en yakın karakola giderek teslim ediyor. Teslim tutanağı da var. Bulunan mermi o sırada gözden kaçıyor. 14 yıl geçmiş aradan, hatırlamıyor bile, kıyıda köşede kalmış. Dolayısıyla kendisiyle bir ilgisi yok. Kaldı ki Adli Tıp’ta ateşli silahlar dersi veren biri kendisi. O yüzden materyaller de olabiliyor yanında.”