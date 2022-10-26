Fincancı’nın gözaltına alınmasına siyasilerden tepki, ifade özgürlüğüne vurgu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın kimyasal silah iddialarının araştırılması gerektiğini söylediği için iktidar tarafından hedef gösterildikten sonra gözaltına alınmasına siyasi parti ve isimlerden tepki geldi, ifade özgürlüğüne vurgu yapıldı.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Fincancı bugün İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara başsavcılığı, mahkemeden Korur’un TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

Fincancı’nın gözaltına alınmasına siyasilerden ve siyasi partilerden tepkiler yükseldi.

İfade özgürlüğü vurgulanan açıklamalardan bazıları şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!”

Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.



Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.



Asla kabul edilemez! https://t.co/O5mX7XYoI2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 26, 2022

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu: “TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerini hatırlattığı için hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. İnsan haklarını savunmak suç değil, sözleşmelere uymamak suçtur. Şebnem Hoca derhal serbest bırakılmalıdır.”

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerini hatırlattığı için hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. İnsan haklarını savunmak suç değil, sözleşmelere uymamak suçtur. Şebnem Hoca derhal serbest bırakılmalıdır. pic.twitter.com/C08FTUnfCS — HDP Hukuk (@HdpHukuk) October 26, 2022

Türkiye İşçi Partisi (TİP): “Günlerdir iktidar tarafından hedef gösterilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve TTB’ye yönelik sürdürülen karalama kampanyası kabul edilemez. Düşünce açıklamak ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istemek suç değildir. Fincancı derhal serbest bırakılsın!”

Günlerdir iktidar tarafından hedef gösterilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve TTB’ye yönelik sürdürülen karalama kampanyası kabul edilemez.



Düşünce açıklamak ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istemek suç değildir. Fincancı derhal serbest bırakılsın! — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) October 26, 2022

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: “Şebnen Korur’un ifadelerinden rahatsız olabilir, en sert demokratik tepkinizi gösterebilirsiniz. Ancak şiddete çağrı olmayan ve hiç kimsenin hakkını ihlal etmeyen bir görüşten dolayı suçlayamaz, cezalandıramazsınız! Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır! Elbette terör örgütünün kanalında açıklamalar yapmayı demokratik kültüre aykırı bulur,hiçbir şekilde tasvip etmem. Fakat söz konusu iddialara da doğru değil der,tepki gösterir ve geçersiniz. Demokratik hukuk devletinde herkes en tahrik edici görüşlere tahammül etmek zorundadır.”