Akşener’den Erdoğan’ın ‘çocuk’ sözlerine tepki: Geçen haftanın talihlisi Kürtler oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “PKK’lılar beş, 10, 15 çocuk yapıyor” sözlerine tepki göstererek, “Kendisinden görmediği herkese karşı öfke duyan bu arkadaşların dışında cumhuriyet nefreti var” dedi.

AKP’li Mahir Ünal’ın cumhuriyet karşıtı sözlerine de çıkışan Akşener, “Türkçe düşünemiyor musun? O senin kapasite problemin. En küçük bir düşünme yetisine sahip oldunuz da Türkçe mi size engel oldu” dedi.

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Akşener, partisinin grup toplantısına başlamadan AKP’den ve vekillikten istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın rozetini taktı.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Son zamanlarda, varlığı zaten meçhul olan, Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 150 baz puanlık faiz indirimine gitti. Politika faizi, yüzde 12’den, yüzde 10 buçuğa indi. Ancak faizlerin düşüşü sadece kağıt üzerinde kaldı. Şirketlerin hiçbiri Merkez Bankası’nın açıkladığı ticari krediye ulaşamıyor. Piyasanın bile itibar etmediği bir Merkez Bankası yok hükmündedir. Bay Kriz’in keyfi uğruna 85 milyonun geleceği ile oynanıyor. Faize karşıyım pozlarına bakmayın, bu dünyada faizcilerin en çok sevdiği kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır.

*Her hafta yaptıkları abuk subuk çıkışlarla artık siyasetin çivisini çıkardılar. Erdoğan’ın son haftalardaki nefret dolu hezeyanlarına tanık oluyoruz. Geçen haftanın talihlisi Kürtler oldu. Eşit ve şerefli olan vatandaşları PKK’lı ilan etti. Kendisinden görmediği herkese karşı öfke duyan bu arkadaşların dışında cumhuriyet nefreti var. Bu ülkenin iradesine dair bastırtamadıkları düşmanlık hissediyorlar.

*AK Parti’nin bir Grup Başkan Vekili’nin ibretlik sözlerinde gördük. Bu arkadaşın her cümlesi ayrı bir patolojik vaka olan açıklamasını gördük. Rezalete bakar mısın bu sözde entelektüelin hezeyan dolu tespitlerine bakar mısınız. İşte size keşke ‘Yunan kazansaydı’ diyen ucube bir zihniyetin ortaya çıkışı. Biz ezelden beri Türkçe konuşuyoruz muhterem, yani cumhuriyet ile birlikte bizim dilimiz değişmedi. Sadece alfabemiz değişti, kültürümüzün gelişimindeki en önemli adımlardan biri oldu. Bir vekile anlatmak zorunda kaldığım için utanç duyuyorum. Bu düpedüz patolojik bir cumhuriyet düşmanlığına kılıf uydurmaktır. Türkçe düşünemiyor musun? O senin kapasite problemin. En küçük bir düşünme yetisine sahip oldunuz da Türkçe mi size engel oldu. Yuh olsun, yazıklar olsun. 20 yıl boyunca yapamadıklarını gider ayak yapmak için çabalıyorlar. Atatürk düşmanı, Türkçe düşmanı, gari milli bir düşüncede olduklarını da çok iyi biliyoruz.