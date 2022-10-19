Erdoğan’ın ‘PKK’lılar 15 çocuk yapıyor’ sözlerine tepki: ‘Kürtler bunu anladı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın beş tane, 10 tane, 15 tane var” sözlerinin Kürtler hakkında kullandığını vurgulayan siyasetçilerden tepkiler yükseldi: “Erdoğan PKK’lilerin çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor. Kürt nüfusunu kastederek nasyonal bir söz kuruyor aslında. Bunu Kürtler anladı. Partisine dahil ettiği devlet katındaki ortakları olan ulusalcılara da selam çakıyor.”

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Erdoğan, geçen günlerde AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye AKP TBMM Grup Toplantısı’nda rozet takmış, bu sırada da Çelebi’nin elini sıkarak “Senin çocuk kaç tane” diye sormuştu.

Çelebi’yse “Bir tane efendim” diye yanıt vermişti. Çelebi daha sonra yanında bulunan eşini işaret etmiş ve “Doktora yapıyor, kariyer” demişti. Erdoğan buna “Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım” karşılığını vermişti.

Çelebi’nin eşine yaşını soran ve “46” yanıtını alan Erdoğan, “Allah’tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın beş tane, 10 tane, 15 tane var” sözlerini sarf etmişti.

‘Kürtleri kastetti’

Erdoğan’ın ’10-15 tane çocuk yapıyorlar’ diyerek Kürtleri kastettiğini belirten siyasilerden tepki gecikmedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin grup toplantısında İçşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlardı. Şimdi 5-10 çocuğa düştüler” sözlerini de hatırlatarak, “Kürtleri sürekli bir nüfus mühendisliği altında gören kafalar dönüp baksın geriye hangi çöplükteler acaba. Kadınların bedenine, üremesine, çoğalmasına dil uzatma hadsizliğini lanetliyorum” diyerek tepki gösterdi.

‘Ulusalcılara selam çakıyor’

Beştaş, sözlerinin devamında, “Erdoğan PKK’lilerin çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor. Kürt nüfusunu kastederek nasyonal bir söz kuruyor aslında. Bunu Kürtler anladı. Partisine dahil ettiği devlet katındaki ortakları olan ulusalcılara da selam çakıyor” diyerek şunları kaydetti: “Kadınlar, çocuk yapıp yapmamaya kendileri karar verir. Bir cumhurbaşkanı çocuk yapma sayısına neden karışır bunu anlamak mümkün değil. Çok çocuk sahibi olmayı bir terör faaliyeti olarak görüyorlar. Bu ırkçı bir kafadır. Bu Kürt düşmanı bir kafadır. Bu bir nefret dilidir. Kınıyoruz. Kürt halkı da bu Kürt düşmanlığını çok iyi anlıyor. Mesajları aldık ama cevabımız daha çok direnmek, demokratik siyasette ısrar etmektir. Bizim karşı cevabımız budur.”

‘Kandil’de doğmadığına göre…’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da Twitter’dan paylaştığı mesajda, bu çocukların Kandil’de doğmadığına göre kastinin Kürtler olduğuna vurgu yaptı: “Bu ülkenin çocukları Kandil’de doğmadığına göre, kastınız apaçık ortada sayın Erdoğan! İfadeleriniz insan haklarına ve kadın haklarına saygısızlıktır. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır!”