Erdoğan, ‘savcısı’ olduğu davada tutuklu kalan Çelebi’ye rozeti taktı

CHP’den Memleket Partisi’ne oradan da AKP’ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye parti rozetini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

Fotoğraf: AA

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, sonra oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Çelebi, AKP’ye katılacağını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini açıklamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da partisine davetini kabul ettiğini söylediği Çelebi’ye AKP rozetini bugün AKP grup toplantısında Erdoğan taktı.

Çelebi, rozetinin takılmasının ardından şunları söyledi: “Siz 15 Temmuz’da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. Asker kökenli bir vekilim. Bir milyona yakın asker, korucu arkadaşım görevinin başında. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/YPG terör örgütüne karşı yanınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı sonrası çok cepheli büyük bir mücadele vermektedir. Bir Atatürk askeri, Kuvayı Milliye neferi olarak yanınızdayım.”

Erdoğan’dan Çelebi’nin eşine: Onun kariyeri çocuk doğurmak

Çelebi, konuşmasının ardından eşini de Erdoğan’la tanıştırdı.

Burada Erdoğan’ın “Kaç çocuk” sorusuna Çelebi, “Bir tane efendim. (Eşini göstererek) Doktora efendim… Kariyer…” diye yanıt verdi

Çelebi’nin bu yanıtının ardından Erdoğan, “Olmadı ya bu işte. Eşinin kariyeri çocuk doğurmak” dedi

Çelebi, “Doktorayı bitirdi şimdi efendim” dedi.

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Çelebi, aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişinin yargılandığı Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2008’den 2014’e kadar 41 ay cezaevinde kalmıştı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı ‘FETÖ/PDY’den aranıyor ve firarda.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.

CHP’den Memleket Partisi’ne

2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Çelebi, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi’ne katılmış, 25 Şubat’ta bu partiden istifa ettiğini açıklamıştı.