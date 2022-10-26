Kadıköy’deki Fincancı protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek için Kadıköy’de düzenlemek istediği açıklamaya polis izin vermedi. Alandan gazetecileri de uzaklaştırarak görüntü alınmasını engelleyen çevik kuvvet ekipleri, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraflar: Reuters

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı bugün İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara başsavcılığı, mahkemeden Korur’un TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

Fincancı’nın, gözaltına alınmasını kitle örgütleri, İstanbul Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde protesto etmek istedi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kaymakamlığın ilçede eylem yasağı kararı aldığını söyleyerek açıklama yapılmasına izin vermedi.

ANKA’nın aktardığına göre bu sırada bir kadın yurttaş, şunları dedi: “Kaymakamlık kararının bizim eylemimizle, basın açıklamamızla herhangi bir ilgisi yok. Biz Şebnem Korur Fincancı’yla dayanışmak için buradayız. Serbest bırakılmasını istiyoruz hocamızın. O insan haklarını savunduğumu gibi, biz de onun haklarını savunuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın.”

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’ndan yurttaşlar, sloganlar atmaya başlayınca polis sert müdahale etti. Olay sırasında gazetecilere de müdahale eden polisler, gazetecileri alandan uzaklaştırarak görüntü alınmasını engelledi. Onlarca kişiyse gözaltı araçlarına bindirilerek götürüldü.