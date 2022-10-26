Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Duvar

Haberi duyuran İletişim Yayınları, Twitter paylaşımında “Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar’ı kaybettik, çok üzgünüz…” ifadelerini kullandı.

26 Nisan 1959’da dünyaya gelen Ahmet Tulgar, Sankt Georg Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle cezaevine girdi.

1987’de Sabah Dergi Grubu’nda başladığı gazetecilik hayatı boyunca Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV ve BirGün’de muhabir, yazar, yönetici ve programcı gibi çeşitli kademelerde çalıştı.

BirGün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi yayınlarda yazıları yayımlanan Tulgar, son olarak Gazete Duvar’da yazıyordu.

Duvar’daki kısa özgeçmişinde yayınları şöyle sıralanmıştı: Makale ve denemeleri Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020), söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) adlı kitaplarda toplandı. Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı, Volkan’ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı yayımlandı.