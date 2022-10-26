Mahkeme, RTÜK’ün TELE1’e verdiği ekran karartma cezasına ‘dur’ dedi

Ankara 2’nci İdare Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), TELE1’e verdiği üç gün ekran karartma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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RTÜK, TİP Milletvekili Serra Kadıgil’in Diyanet’le ilgili eleştirisinden dolayı TELE1’e üç günlük ekran karartma cezası vermişti.

TELE1, RTÜK’ün cezanın iptalini ve yürütmesini durdurulması için yargıya başvurmuştu. Ankara 2’nci İdare Mahkemesi, oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararını verdi.

TELE1’in duyurduğuna göre, mahkemenin kararı şu şekilde:

1-Dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapılarak dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin; işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasının istenilmesine,

2-Dava konusu işlemin hangi yasa hükümleri uyarınca tesis edildiğinin (madde ve fıkra belirtilmek suretiyle) açıkça bildirilmesinin istenilmesine,

3-Bunun dışında uyuşmazlığın çözümüne yardımcı diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, dava konusu işlemin yayın durdurmaya ilişkin olması nedeniyle her an uygulanacak olması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava açabilmek için öngördüğü süre ve dava açıldıktan sonra mahkemece yapılacak işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, 25 Ekim 2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.