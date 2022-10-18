‘Sansür yasası’nın mürekkebi kurumadan: TELE1’e karartma hazırlığı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in haber kanalı TELE1’İ 10 günlüğüne kapatmak için rapor hazırlattığı bildirildi.

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AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün yürürlüğe girdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kurulun henüz ‘yasanın mürekkebi kurumadan’ harekete geçtiğini bildirdi.

Taşçı, Twitter hesabından RTÜK Başkanı Şahin’in ‘TELE 1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattığını’ yazdı.

RTÜK üyesi, hedeflenenin ‘program durdurma değil ekran karartma olduğunu’ vurgulayarak yarınki toplantıyı işaret etti: “Üst kurulun tavrını yarın göreceğiz. Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek.”

RTÜK, daha önce de TELE1, Halk TV ve FOX’a çok sayıda ceza vermişti.