TELE1 üç gün kapatılacak: Hedef seçimlerde karartılmış ekran, susturulmuş Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haber kanalı TELE1’in üç günlüğüne karartılmasına karar verdi. CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, bir sonraki aşamanın kanalın yayınına son verilmesi olacağını söyledi.

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AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen, gazetecilerin ve meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı dün yaptığı açıklamada kurulun henüz ‘yasanın mürekkebi kurumadan’ harekete geçtiğini bildirerek, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TELE1’İ 10 günlüğüne kapatmak için rapor hazırlattığını söylemişti.

Taşçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugünkü RTÜK toplantısında TELE1’e bir yıl içerisinde iki kere ‘dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı’ gerekçesiyle üç gün ekran karartma cezası verildiğini duyurdu.

‘Amaç seçimlere giderken ekranlarını karartmak’

Bir sonraki kararın kanalın yayın hayatına son verilmesi olacağını söyleyen Taşçı, ‘katledilen demokrasidir’ dedi. Taşçı’nın paylaşımı şu şekilde:

“RTÜK, Sn Konuralp ile karşıoy kullandığımız kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in ‘Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir’ eleştirisine dayandırdı. Amaç seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin, muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek! RTÜK bugün bir kanalın yayın ihlalini değil Türkiye’yi yöneten anlayışın basına, çok sesliliğe, düşünce özgürlüğüne bakışını oyladı. Sonuç demokrasi ve çok seslilik katledildi. Hedef seçimlerde karartılmış ekran, susturulmuş, karanlığa boğulmuş Türkiye! Durum vahim ama umutsuz değil.

Danıştay 13. Dairesi, RTÜK’ün aynı maddeden verdiği cezayı ‘Kurulun basın özgürlüğüne yapılan müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı’ gerekçesiyle iptal etmişti. Zorlama rapora dayanan bu karar da iptal edilecektir/edilmelidir. Bu düşünce özgürlüğünün gereğidir.”