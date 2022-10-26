Cumhuriyet davası: Yargıtay mahkumiyet kararlarını usulen bozdu

Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada Yargıtay Ceza Genel Kurulu nihai kararı açıkladı.

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Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin bozma kararı sonrası yeniden görülen davada, İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnmişti.

Bunun üzerine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gelen dosyanın temyiz incelemesi tamamlandı.

AA’nın aktardığına göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin ‘direnme kararında usule ilişkin eksiklikler nedeniyle’ bozma kararı verdi, esas yönünden incelemedi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticileri henüz görevleri başında bulunduğu 31 Ekim 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Fethullah Gülen cemaatine üye olduğu gerekçesiyle yargılanan savcı Murat İnam’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazetenin yönetici, muhabir ve çalışanlarına ‘yayın çizgisi değişikliği ile örgüte yardım suçlaması’ yöneltildi. Hazırlanan iddianamede imzası bulunan savcılardan Mehmet Akif Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, Yasemin Baba da başsavcı vekilliğine getirildi.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yargılama sonunda 25 Nisan 2018’de ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçundan Akın Atalay’a 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç’e 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’a 7 yıl altışar ay, Bülent Utku’ya 4.5 yıl, Hikmet Çetinkaya’ya 6 yıl 3 ay, , Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik’e 3 yıl 9’ar ay, Emre İper’e 3 yıl 1 ay 15 gün, 24 Mart’ta kaybettiğimiz yazar Aydın Engin’e de 7.5 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkemenin başkanı Abdurrahman Orkun Dağ da davadan sonra Yargıtay’a atandı.

Davanın yerel mahkeme aşaması tamamlandıktan beş ay sonra, Eylül 2018’de Cumhuriyet Vakfı seçimleri yapıldı. Savcılığın tanığı ve dava kapsamında Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen belgelerin sahibi olan gazetenin eski yöneticisi Alev Coşkun, bu seçimde yönetim kurulu başkanı oldu. Yeni yönetim, ilk iş olarak yayın yönetmeni Murat Sabuncu’yu görevden alarak yerine savcılığın tanıkları arasında yer alan Aykut Küçükkaya’yı getirmişti. Yönetim değişimiyle beraber çok sayıda yazar ve muhabir gazetedeki görevlerinden istifa etmişti.

Dava kapsamında beş yılın üzerinde hapsine karar verilenlerin dosyası Yargıtay’a, beş yıldan az hapis cezası verilenlerin dosyası ise istinaf mahkemesine gönderilmişti. İstinaf mahkemesi inceleme sonrasında mahkumiyet kararını onamış, bu karar sonucunda Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Emre İper, Nisan 2019’da tekrar cezaevine konmuştu.

Yargıtay Başsavcılığı: Suçlama olgusal değil

Yargıtay Başsavcılığı, Temmuz 2019’a gelindiğinde Cumhuriyet gazetesi davasında verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasını istedi. Tebliğnamede beş yılın altındaki mahkumiyetleri onandığı için o sırada cezaevinde bulunan Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik’in durumuna da sirayet ettirilmesini istendi. Davanın temel suçlaması olan ‘yayın politikasının değişikliğiyle örgüte yardım edildiği’ iddiasının olgusal olmadığını belirten Başsavcılık, Ahmet Şık’a ‘örgüte yardım’ suçundan verilen cezanın bozularak ‘örgüt propagandası’ ve ‘devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama’ suçlarından yargılanması gerektiğini belirtmişti. Emre İper’e verilen cezanın da onanması istenmişti.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi de Eylül 2019’da incelemeyi tamamladı ve o sırada hala hapiste bulunan Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik’in tahliyesine hükmetti.

Kasım 2019’da başlayan yeniden yargılama aşamasında mahkumiyet kararı bozulan yerel mahkeme, bu kararda direnmiş, yalnızca yazar Kadri Gürsel’in beraatına hükmetmişti. Yerel mahkeme kararda direndiği için dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmişti.