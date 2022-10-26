Eşcinsel taraftardan ‘Katar’a saygı’ isteyen Britanyalı bakan kızdırdı

Dünya Kupası’ndaki maçları izlemeye gidecek eşcinsel taraftarlardan ‘eşcinsel ilişkiyi suç sayan ev sahibi Katar’a saygılı olmalarını’ isteyen Britanya Dışişleri Bakanı James Cleverly tepki çekti.

Fotoğraf: www.theworkersrights.com

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri ve eşcinseller konusundaki tutumu gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Genellikle haziran-temmuzda düzenlenen turnuvanın ülkedeki aşırı sıcak hava nedeniyle 20 Kasım-18 Aralık’ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Geçen hafta, biletlerin yüzde 93’ünün, 3 milyona yakın biletin satıldığı açıklanmıştı.

‘Normal koşullarda yargılarlar’

Katar’ın, ‘normal koşullarda yargılayacağı insanların turnuvaya katılmalarına izin vererek ödün vermeye hazır olduğunun’ altını çizen Cleverly şunları söyledi: ”Katarlı yetkililerle geçmişte eşcinsel taraftarların Dünya Kupası maçlarını izlemeye gitmesiyle ilgili konuştum. Bizim ve diğer ülkelerin taraftarlarına nasıl davranacaklarını sordum. Onlar da taraftarların güvende olacağına ve turnuvanın tadını çıkaracaklarına dair söz verdi. Bizde çok farklı kültürleri olan bir İslam ülkesi. Taraftarlara söylemek istediğim şey lütfen ev sahibi ülkeye ve halkına saygılı olun. İki tarafın da uzlaşmacı davranmasıyla güvenli, zevkli bir Dünya Kupası olabilir.”

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Katar’daki turnuvaya ‘bilinen ihlallerden dolayı’ katılmayacağını duyurmuştu. Onu eleştiren Cleverly, programını ayarlayabilirse turnuvayı izlemeye gideceğini aktardı.

Muhalefette iktidarın bakanını denetlemekle görevli ‘Gölge’ Dijital, Kültür, Spor ve Medya Bakanı Lucy Powell, Cleverly’nin sözlerini ‘şoke edici’ olarak nitelendirdi: ”Spor herkese açık olmalı. Birçok taraftar Katar’ın insan hakları karnesi, işçilere ve LGBTİ+ haklarına yönelik tutumu nedeniyle turnuvaya gitmemelerini gerektiğini düşünüyor. Hükümet ayrımcı tutumları ve değerleri savunacağına oraya gidecek tüm taraftarların güvenliği için FİFA’dan garanti almalı.”

Dövizde, ‘Katar LGBT’leri tutukluyor, cezaevine ve dönüşüme yolluyor’ yazıyor. Fotoğraf: Peter Tatchell Vakfı

Salı günü Britanyalı LGBTİ+ aktivisti Peter Tatchell, ülkenin tutumunu protesto ederken Katar’ın başkenti Doha’da tutuklandığını açıklamıştı. Cleverly, Tatchell’ın ifadesinin alındığını konsolosluk görevlilerinin kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

‘İmaj temizleyecekler’

Tatchell, turnuvaya katılmanın ‘homofobik, ırkçı bir rejime göz yummak olacağını‘ söyleyerek Cleverly’ye seslendi: ”Hükümet bu ülkede yaşanan ihlallere karşı sesini yükseltmeli. Sadece LGBTİ+’lar değil tüm taraftarlar Dünya Kupası’nı boykot etmeli. Biz sesimizi yükseltmezsek Katar organizasyon sayesinde imaj temizleyecek.”

Liberal Demokrat Milletvekili Layla Moran da şöyle konuştu: ”Dünya Kupası güzel oyunun kutlaması olmalı. Ancak bunun yerine insan hakları karnesi zayıf zalim ülkeyi spor yoluyla temizlemek için kullanılıyor. Bu ülkeden oraya gidecek her yetkili insan hakları ihlallerini kınamalı. Rejimi kucaklamamalı.”