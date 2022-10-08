Katar, Dünya Kupası’nda görev yapacak güvenlik personelinin üniformalarını tanıttı

Katar, Dünya Kupası’nda güvenlik personeli için tasarladığı yeni üniformaları tanıttı.
Katarlı yetkililer, Dünya Kupası’nda güvenliğin giyeceği üniformaları, bir futbol takımı için forma lansmanı yapar gibi tanıttı.
Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani, Doha’daki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen özel etkinlikte mankenleri sırayla inceledi.
Güvenlik üniformaları, taraftarların ev, deplasman ve üçüncü formalarına benzettiği üç farklı kıyafetle birlikte kendi özel rozetlerine sahip.
Lansman, Danimarka’nın Dünya Kupası için kırmızı formasının Katar’ın insan hakları sicilini protesto edeceğini açıklamasının ardından gerçekleşti.
Katar’ın ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası maçları, 20 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında beş farklı şehirde, sekiz farklı stadyumda oynanacak.