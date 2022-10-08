Diken

Yaramazlara biraz batar!

Katar, Dünya Kupası’nda görev yapacak güvenlik personelinin üniformalarını tanıttı

Katar, Dünya Kupası’nda güvenlik personeli için tasarladığı yeni üniformaları tanıttı.

Fotoğraf: Katar İçişleri Bakanlığı

Katarlı yetkililer, Dünya Kupası’nda güvenliğin giyeceği üniformaları, bir futbol takımı için forma lansmanı yapar gibi tanıttı.


Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani, Doha’daki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen özel etkinlikte mankenleri sırayla inceledi.

Güvenlik üniformaları, taraftarların ev, deplasman ve üçüncü formalarına benzettiği üç farklı kıyafetle birlikte kendi özel rozetlerine sahip.

Fotoğraf: Katar İçişleri Bakanlığı

Lansman, Danimarka’nın Dünya Kupası için kırmızı formasının Katar’ın insan hakları sicilini protesto edeceğini açıklamasının ardından gerçekleşti.

Katar’ın ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası maçları, 20 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında beş farklı şehirde, sekiz farklı stadyumda oynanacak.

Katar’ın insan hakları karnesi Dünya Kupası’nda unutulmayacak

Cantona’dan eski takım arkadaşı Beckham’a: Katar’da neler olup bittiğini bilmiyor herhalde

Katar’daki Dünya Kupası’nda ‘belirli alanlarda’ içki servisi yapılacak

Prens Charles, Katar şeyhinden bavul dolusu para almış

Bakana göre Marmaris’te tehlike bitmedi: Katar’dan da üç helikopter gelmiş

Doğuş, D.ream’in yüzde 20’sini Katar’a satmaya hazırlanıyor

Katar’ın Paris büyükelçiliğine girmeye çalışan kişi güvenlik görevlisini öldürdü

Resmi rakam: Katarlılar Kanal İstanbul’dan 157 bin metrekare alan aldı

SON HABERLER