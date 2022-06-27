Prens Charles, Katar şeyhinden bavul dolusu para almış

İngiliz tahtının veliahtı Prens Charles’ın Katar’ın eski başbakanlarından birinden içinde 1 milyon avro bulunan bavulu kabul ettiği ortaya çıktı.

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Britanya’da pazar günleri yayımlanan Sunday Times’ın haberine göre Prens Charles’a, Şeyh Hamad bin Casım’dan bağış olarak toplam üç milyon avro gönderildi. Prens, 1 milyonu, 2011-2015’te görev yapan eski başbakandan nakit olarak elden aldı. Bir iddiaya göre paranın bir kısmı Prensin yaşadığı Clarence House’taki bir buluşmada el bagajı olarak kullanılabilecek bir çantayla teslim edildi. Diğer kısmı da ünlü mağaza ‘Fortnum and Mason’ın torbalarının içinde verildi.

Prensin yaşadığı Clarence House, şeyhten gelen paraların direkt derneklere aktarıldığını açıkladı. Açıklamaya göre Prens Charles’ın başında olduğu kuruluşlara para aktarılırken prosedüre uyuldu. Bağışların kabul edilmesinde yasaya aykırı bir durum olmadığı belirtildi.

Paranın Prens Charles Dernek Fonu’na aktarıldığı ve oradan eğitim, sağlık, çevre koruma gibi alanlarda çalışan ilgili kuruluşlara yollandığı bilgisi paylaşıldı.

Prens Charles’ın derneklerine yapılan bağışlar son aylarda Suudi Arabistan vatandaşı bir bağışçıya Britanya vatandaşlığı ve imparatorluk nişanı garanti edildiğine dair iddialar üzerine mercek altına alınmıştı. Metropolitan Polisi, iddiaların araştırıldığını duyurmuştu. Prens Charles Vakfı’nın eski başkanı Michael Fawcett iddialar üzerine istifa etmişti.