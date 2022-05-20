Resmi rakam: Katarlılar Kanal İstanbul’dan 157 bin metrekare alan aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Kanal İstanbul’da da ‘Bütün alanı Katarlılar aldı’ dediler. Katarlıların aldığı 157 bin metrekare bir alan” dedi.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz’le Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.

Kanal İstanbul’un yan projelerinde inşa süreci geçen aylarda başlamıştı. Muhalefet, iktidara gelmesi durumunda uluslararası bankalardan alınan kredileri geri ödemeyeceğini duyurmuştu.

Projenin yapılacağı bölgede de şimdiden rant amaçlı alımların yapıldığı bildirilmişti.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin İstanbul Havaalanı’nın Katarlılara satılacağı tartışmalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Onlara bakarsanız biz Türkiye’nin her yerini Katarlılara, Arap kardeşlerimize satıyoruz. Ama dönüp baktığınızda da bunların hiçbirinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Kanal İstanbul’da da ‘Bütün alanı Katarlılar aldı’ dediler. Katarlıların aldığı 157 bin metrekare bir alan. 330.000.000 metrekare rezerv alandan tüm yabancıların aldığı mülklerin oranı yüzde sıfır nokta sıfır, sıfır 35. Katarlılarınsa 0,00045. Yani yok denecek kadar az. Hep bir algı peşinde oldukları için, hep algı üzerinden hareket ettikleri için vatandaşlarımızı yanlış bilgilerle aldatmaya çalışıyorlar.”

‘Hiçbir binayı yıkmıyoruz’

Atatürk Havalimanı’yla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle sohbetinde “Bir ihtimal pistler kalacak” sözünü hatırlatılan Kurum, hiçbir binanın yıkılmayacağını ve havalimanının aynı zamanda afet toplanma alanı işlevi de göreceğini aktardı: “Öncelikle hiçbir binayı yıkmıyoruz. O binalar da proje dahilinde müze olacak, gençlik merkezi olacak, robotik atölyesi olacak. Bu binaların hepsini restorasyonlarını yaparak değerlendireceğiz. Pistlerde de zaten biliyorsunuz, bir pistimiz duruyor. Doğu-batı pisti kalıyor. Kuzey-güney pistinde de proje dahilinde kullanabileceğimiz altyapıyı orada kullanacağız. Pistlerin olduğu yerlerde yürüyüş yolları yapmaya gayret gösteriyoruz. O alanlara spor alanları yapacağız. Proje dahilinde kuzey-güney pistinin kullanılabilecek her türlü alanını kullanacağız.”

Acil iniş pistinin de duracağını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nı dış gezileri için kullanmaya devam edeceğini de söyledi.