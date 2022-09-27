Cantona’dan eski takım arkadaşı Beckham’a: Katar’da neler olup bittiğini bilmiyor herhalde

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra oyuncu olarak adından bahsettiren Eric Cantona (56), eski takım arkadaşı David Beckham’ın (57) Katar’ın spor elçisi olmasını eleştirdi.

David Beckham’a turnuva için kenti adına hazırlatılan forma hediye edildi. Fotoğraf: Katar 2030 Stratejisi

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Beckham, bu yıl 20 Kasım-18 Aralık’ta Katar’ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesinde bu ülkenin spor elçisi olmayı kabul etmişti. Şubat ayında, ülkenin 10 yı süreyle elçisi olmak üzere 10 milyon sterlinlik anlaşma imzaladığı açıklanmıştı. Katar’ın 2030 stratejisi kapsamında başlattığı kampanyanın reklamlarının ‘yüzü’ olmuştu.

Başta Uluslararası Af Örgütü olmak üzere sivil toplum kuruluşları eski futbolcunun teklifi kabul etmesine tepki göstermişti. Katar’ın insan hakkı ihlalleri ve eşcinseller konusundaki tutumu gibi gerekçeleri sıralayarak onlarla işbirliği yapılmasının yanlış olduğunu savunmuştu. Eleştirilere kulak asmayan Beckham, bir röportajında, Katar’a defalarca gittiğini ve insanların misafirperverliğini, sıcaklığını gördüğünü söylemiş, sonrasında da ülkeyi övmeye devam etmişti.

Beckham ve Cantona (sağda) Fotoğraf: Reuters

Beckham’a bir tepki de aynı takımda top koşturduğu, kuşağının en iyi futbolcularından kabul edilen Fransız Cantona’dan geldi.

İngiliz Premier Ligi takımlarından Manchester United’da onunla birlikte oynayan ve 1990’larda Manchester United’ın başarılarında büyük katkısı bulunan Cantona, Beckham’ın kararını gözden geçirmesini istedi.

‘Büyük bir hata’

‘Athletic’ adlı spor sitesinin sorularını yanıtlayan Cantona, Beckham’ınki gibi bir görev teklif edilse kabul edip etmeyeceği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: ”Kesinlikle kabul etmezdim. Ben tam tersini yapıyorum. Bu yıl ocak ayında bunu dile getirmeye başladım. Belki de bu onuda bir ilkim. Ben istediğimi yapma konusunda özgürüm. Ama bir eski futbolcuya bu işler için ödeniyorsa… belki orada neler olup bittiğini bilmiyorlardır diye düşünüyorum. Biliyorlarsa da büyük bir hata yapmışlardır teklifi kabul ederek. Çok çok büyük bir hata.”

Futbolcuların Katar’daki organizasyonu boykot etmesi konusuna da değinen Cantona, ”Bir oyuncu, ‘Ben oynamayacağım boykot ediyorum’ derse ona, ‘Bravo’ diyebilirsiniz. Ancak önünde en az 10 yıllık bir kariyeri olan 20’li yaşlardaki futbolcuları turnuvaya katılıyorlar diye kınayamazsınız. Sonuçta dünyanın izleyeceği bir turnuvada kendilerini gösterecekler” ifadelerini kullandı.

Cantona, federasyonlar, siyasetçilerin, ”Hayır biz Dünya Kupası’na gitmiyoruz” deme gücü ve yetkisi olduğunu vurgulayarak sahaya çıkacak futbolcular yerine onları eleştirmenin, onlar üzerine baskı kurmanın daha doğru olacağının altını çizdi.