Katar’ın Paris büyükelçiliğine girmeye çalışan kişi güvenlik görevlisini öldürdü

Fransa’da Katar’ın Paris büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi kendisine engel olmaya çalışan güvenlik görevlisini öldürdü.

Fotoğraf: Reuters

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir şüpheli Paris’in en işlek caddelerinden Champs Elysees’ye yakın 8’inci Bölge’de yer alan Tilsitt’teki Katar büyükelçiliğine girmek istedi.

Büyükelçiliğe girmeye çalışan kişi ve güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede, güvenlik görevlisi öldü.

Polis zanlıyı gözaltına aldı.

İstihbarat kaynakları, zanlının bazı suç kayıtlarının bulunduğunu söyledi.

Savcılık zanlı hakkında ‘kasten adam öldürmekten’ soruşturma başlatırken, terörle mücadele savcılığının henüz konuya müdahil olmadığı belirtildi.

AA’nın aktardığına göre bazı kaynaklar, zanlının büyükelçiliğe girmeyi başardığını ve olayın içerde gerçekleştiğini aktardı.