Doğuş, D.ream’in yüzde 20’sini Katar’a satmaya hazırlanıyor

BloombergHT’ye konuşan kaynaklara göre Doğuş Holding A.Ş., sahibi olduğu D.ream Group’un yüzde 20 hissesini yaklaşık 300 milyon dolara Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) satmak için yetkililerle görüşüyor.

Katar Devleti’nin yatırım fonu QIA, Borsa İstanbul’un da yüzde 10’unu 200 milyon dolara almıştı.

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Doğuş, dövizdeki kur farkından dolayı zarar ettiği gerekçesiyle Nisan 2018’de bankalarla masaya oturarak kredi borçlarını ‘yeniden vadelendirmişti.’

Habere göre Doğuş, bankalarla imzaladığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmek için daha önce de benzer satış anlaşmaları imzalamıştı. Grup 2020’de İstinye Park’ın yüzde 30’unun satışı için yine QIA’yla anlaşmıştı.

Katar’la söz konusu tutarda anlaşılması halinde D.ream 1,5 milyar dolarda değerlenmiş olacak.

D.ream’in ortakları arasında yüzde 17 hisseyi 2018’de 200 milyon dolara alan Singapurlu Temasek ve Londra merkezli özel sermaye şirketi Metric Capital Partners da bulunuyor.

BloombergHT’ye konuşan Doğuş yetkilileri, QIA’yla görüşüldüğünü doğrularken, ayrıntı vermedi. QIA’ya ulaşılamadı.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan, borçların yeniden vadelendirildiği dönemde, banka borçlarını kapatmak için başta yurt dışındakiler olmaz üzere birçok varlık satacaklarını söylemişti.