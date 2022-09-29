Katar’ın insan hakları karnesi Dünya Kupası’nda unutulmayacak

Danimarka, Katar’ın insan hakları sicilini ve göçmen işçilere muamelesini protesto etmek için Dünya Kupası’nda ‘sadeleştirilmiş’ formalar giyecek.

Britanyalı oyuncu Harry Kane de maça ‘One Love‘ kol bandı takarak çıkacak.

Hollanda’nın başlattığı kampanyaya Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, Galler ve İsviçre de destekliyor.

Fotoğraf: Hummel-Twitter

Forma sponsoru, spor malzemeleri firması Hummel, ‘yas rengini’ temsil etmek için tamamen siyahtan oluşan üçüncü bir forma da tasarladı.

Hummel binlerce kişinin yaşamına mal olduğunu belirttiği bir turnuvada görünür olmak istemediğini açıkladı.

BBC’nin aktardığı firma açıklamasında “Danimarka milli takımını destekliyoruz ama bu Katar’ı bir ev sahibi ülke olarak desteklemekle aynı şey değil” dedi.

Tasarımda, Danimarka logosu da ‘sadeleşiyor.’ Takımın formaları, tamamen kırmızı ev sahibi ve tamamen beyaz bir deplasman formasından oluşacak.

Danimarka’nın antrenman malzemeleri sponsorları da, Katar’ı eleştiren mesajlara yer açmak için logolarını çekecek.

Katarlı yetkililer, daha önce Dünya Kupası tesislerinin yapımında ölen göçmen işçi sayısının doğru olmadığını savunmuş ve asıl sayının geçen yıl itibariyle 37 olduğunu savunmuştu.

Hummel’ın açıklamasında “Katar’ın insan hakları sicili ve ülkenin Dünya Kupası stadyumlarının inşasında çalışan göçmen işçilere muamelesi konusunda söz söylemek istiyoruz. Sporun insanları bir araya getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Getirmediğinde de sözümüzü söylemek istiyoruz” ifadeleri kaydedildi.

This shirt carries with it a message.



We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.



We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS — hummel (@hummel1923) September 28, 2022

Ancak turnuvayı düzenleyen Katar 2022 Yüksek Konseyi, Hummel’in göçmen işçilerin ölümü iddialarına karşı çıktı.

Açıklamada “Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) ile sağlam ve şeffaf bir diyaloğa girdik. Stadyumları ve diğer turnuva projelerini inşa eden 30 bin işçinin sağlık ve güvenliğine duyduğumuz hakiki bağlılığın önemsizleştirilmesini tamamen reddediyoruz” dendi.

Açıklamada “Turnuvanın kalıcı bir sosyal miras bırakması için Katar hükümetiyle birlikte özenle çalıştık” ifadeleri de yer aldı.

Komite ayrıca, DBU’ya ‘komiteyle yoğun temaslarının sonuçlarını Hummel’e doğru bir şekilde aktarması’ çağrısı yaptı.

H﻿arry Kane ‘One Love’ kol bandı takacak

Danimarka daha önce, 20 Kasım’da başlayacak Dünya Kupası’ndaki insan hakları kaygıları için FIFA’ya ‘ek baskı’ yapacaklarını söylemişti.

İngiltere kaptanı Harry Kane de, Hollanda’nın ayrımcılığa karşı çıkmak ve çeşitlilik ile katılımı özendirmek için başlattığı kampanyanın bir parçası olarak ‘One Love’ kol bandı takmayı planlıyor.

Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, Galler ve İsviçre de inisiyatifi destekliyor.

Katar’ın insan hakları karnesi

Katar, sert LBGTİ+ karşıtı yasaları ve göçmen işçilere muamelesi konusundaki kaygılar da dahil olmak üzere, insan hakları sicili konusunda ağır eleştiriler aldı.

Katar’ın Dünya Kupası Genel Sekreteri, Mart ayında BBC’ye yaptığı açıklamada eleştirilerin ‘yanlış bilgiden’ kaynaklandığını iddia etmiş ve ülkenin dünya kupasına ev sahipliği yapma konusunda ‘mahcup’ olmaması gerektiğini savunmuştu.

Turnuva için yedi yeni stadyum, yeni bir havaalanı, yeni yollar ve 100 dolayında yeni otel inşa edildi. Katar hükümeti sadece stadyumların inşasında çoğunluğu Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Filipinler’den gelen 30 bin yabancı işçinin çalıştığını söylüyor.

İnsan hakları örgütleri, birçoğu ülkede hayatını kaybeden yabancı işçilere muameleden şikayet ediyor.

6 bin 500 göçmen işçi öldü

Guardian gazetesi Şubat 2021’de, Katar’ın Dünya Kupasına ev sahipliği yapma hakkı kazanmasından bu yana, Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka’dan gelen 6 bin 500 göçmen işçinin öldüğünü yazmıştı.

Sayının, bu ülkelerin Katar’daki büyükelçiliklerden alınan verilere dayandığı belirtilmişti.

Ancak Katar hükümeti, toplam sayının yanıltıcı olduğunu, çünkü kayıtlara geçen tüm ölümlerin Dünya Kupası bağlantılı projelerde gerçekleşmediğini savunmuştu.

Hükümet, 2014-2020 arasındaki kaza kayıtlarının Dünya Kupası şantiyelerindeki işçilerden 37’sinin öldüğünü gösterdiğini ve bunların da sadece üçünün ‘iş bağlantılı’ olduğunu savunmuştu.

Reuters: Türkiye polis gönderecek

Birçok ülke tepki gösterirken, Reuters’ın İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göreyse Türkiye, Katar’da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek için 3 binden fazla polis gönderecek.

Polislerin masrafını ev sahibi ülke karşılarken komutasını bir Türk komutan üstlenecek.