David Beckham, ilk açık eşcinsel Katarlıyı blokladı

Küresel bir üne sahip ilk açık eşcinsel Katarlı, körfez bölgesindeki LGBTİ+ sorunlarını vurgulamaya çalıştıktan sonra David Beckham’ın Instagram hesabı tarafından engellendiğini söyledi.

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Dr. Nas Mohamed, topluluğun Dünya Kupası yaklaşırken içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çeken bir dizi kritik gönderide, David Beckham’ın doğrulanmış profilini etiketlemişti.

Beckham’ın hesabını “aşk suç değildir ve LGBTİ+ olmak suç değildir” de dahil olmak üzere gönderilerde etiketledikten sonra, Pazar günü artık profili göremediğini keşfettiğini söyledi.

ABD’ye iltica talebinde bulunan Dr. Nas, metro.co.uk’ye verdiği demeçte, “FIFA yetkilileri, Dünya Kupası yetkilileri ve kendi hükümetim tarafından tamamen görmezden gelindiğim için böyle bir tepki aldım, şok oldum” dedi.

“İnsan hakları ve LGBTİ+ örgütlerinden uluslararası övgüler alıyorum ve hatta Norveç’in futbol federasyonu bile benimle tanıştı ve web sitelerinde Katar’daki LGBTİ+ topluluğu için yaptığım çalışmalar hakkında olumlu bir açıklama yaptı” diyen Nas, “sadece şok edici değil, yaptıkları anlaşmayla o kadar meşguller ki mesajı duymak istemiyorlar” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaya devam edeceğini belirten Katarlı aktivist, Katar’daki eşcinsel topluluğundan kendilerini nasıl üzgün ve mağlup hissettiklerine dair mesajlar aldığını belirtiyor.

‘Beckham yaptığı anlaşmayla umudu kırıyor’

Katarlı eşcinsel, “Beckham’a yazdığım mektupta tam olarak bunu söyledim, yaptığı anlaşmayla umudu kırıyor ve ardından kamuoyunda bilinen tek LGBTİ+’yı engelliyor” dedi.

35 yaşındaki Dr. Nas, mayıs ayının sonunda halka açıldı ve bu, ölüm tehditleri ve sosyal medyada küfürlü yorumların yanı sıra Katarlılardan birçok destekleyici mesaj da aldı. Dr. Nas doğduğu topraklara bir daha dönmeyeceğini kabul ederek bu kararı aldı.