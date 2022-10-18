Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın biletlerinin yüzde 93’ü tükendi

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi bilet satışlarında 3 milyona yaklaşıldı. Bu, biletlerin yüzde 93’ü tükendi anlamına geliyor.

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Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakları karnesi zayıf olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimlere de tepki göstermişti. Genellikle haziran-temmuzda düzenlenen turnuvanın ülkedeki aşırı sıcak hava nedeniyle 20 Kasım-18 Aralık’ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Dünya futbolunun patronu FIFA, Ortadoğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenecek turnuvanın biletlerine yoğun talep olduğunu, 2,89 milyon biletin satıldığını açıkladı. 20 Kasım-18 Aralık’ta düzenlenecek turnuvanın biletlerinin yüzde 7’lik kısmı hala satışta. En fazla talep gösteren ülkeler ABD, Suudi Arabistan, Britanya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya.

FIFA Başkanı Gianni Infantino şu değerlendirmeyi yaptı: “Katar’daki FIFA Dünya Kupası’nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı. Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım.”

29 günlük turnuva süresince 1,2 milyon yabancı sporseverin ülkeye gitmesi bekleniyor. 2 milyon rezervasyon yapıldı. Otellerin oda kapasitesine 30 bin oda eklendi.