İstanbul’da ulaşıma zam teklifi bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, artan maliyetler nedeniyle esnaf ve işletmeci kurumlardan gelen talepler üzerine hazırladığı toplu ulaşıma yüzde 24,79 zam teklifi, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

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UKOME ekim toplantısı, Bakırköy’deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında bugün düzenlendi.

Toplantıda, artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam talebi görüşüldü. İETT, Metro İstanbul, Minibüsçüler Odası, Taksiciler Odası, Dolmuş Derneği ve Turyol’dan gelen yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen zam talepleri ele alındı.

ANKA’nın aktardığına göre İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de asgari ücret, enflasyon, yakıt artışı oranları ve sektörden gelen talepleri dikkate alarak toplu ulaşıma yüzde 24,79 oranında zam teklif etti.

Teklifte, tam biletini 7,67 TL’den 9,57 TL’ye, takside kısa mesafe ücretinin 28 TL’den 35 TL’ye, minibüste indi-bindi ücretinin 5,25 TL’den 6,55 TL’ye, taksi dolmuş ücretinin de 13,25 TL’den 16,55 TL’ye çıkarılması öngörüldü.

Teklif, görüşmelerin ardından UKOME’deki hükümet temsilcilerinin çoğunluk oylarıyla reddedildi.

İstanbulkart dışındaki kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanılmasına ilişkin düzenleme ise oybirliğiyle kabul edildi.