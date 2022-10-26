Dünya Tabipler Birliği, Fincancı’nın gözaltına alınmasını kınadı

Dünya Tabipler Birliği (DTB), Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasını kınadı.

Fotoğraf: Diken

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı bugün İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara başsavcılığı, mahkemeden Korur’un TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

Fincancı’nın gözaltına alındığı bilgisiyle başlayan mesajda DTB Konseyi Başkanı Dr. Frank Ulrich Mongomery’nin şu mesajına yer verildi: “Dr. Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve Türk Tabipleri Birliği üyelerinin görevden uzaklaştırılmakla tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez. DTB, Türk makamları tarafından PKK grubuna karşı kimyasal gaz kullanıldığına dair bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunanlara katılıyor. Türk Tabipler Birliği üyelerine yapılan bu saldırılar tamamen haksızdır.”