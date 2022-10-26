Çanlar hazır giyim için çalıyor: Şirketler kapanıyor, işten çıkarmalar hızlandı

Tekstil sektöründe artan ithalata karşın hazır giyimde düşen ihracat, şirket kapanmalarını beraberinde getirdi. Birçok bölgede tekstil atölyelerinin kapandığı, işten çıkarmaların başladığı belirtiliyor.

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Türkiye’de salgın döneminde üretim, yatırım ve ihracat gibi birçok alanda kapasiteyi arttıran hazır giyim ve tekstil sektörleri bozulan ekonomik veriler nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

Yeni siparişler, kapasite kullanım oranları ve ihracatta düşüş hızının arttığı sektörlerde kapanmaların başladığı, buna bağlı olarak istihdam kaybının yaşandığı belirtiliyor. Bu ayın ilk yarısında hazır giyim ihracatında yüzde 20’ye yakın düşüş yaşandığı vurgulanırken, her iki sektörde de yıl sonu ihracat hedefleri aşağı yönlü revize edildi. Kaybın önümüzdeki yıl da süreceğinden endişe eden sektör temsilcileri ithalatı düşürecek önlem talebinde bulunurken, temsilcileri istihdam desteği ve rekabetçi kur çağrısında bulundu.

‘AB’deki resesyon endişelerinin etkileri görülüyor’

Dünya’dan Yener Karadeniz’e konuşan TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, AB’de yaşanan resesyon ve enerji krizi endişeleri nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kıstığını bunun etkilerinin ilk hissedildiği sektörlerin başında da hazır giyim sektörünün geldiğini hatırlattı.

Fayat, şunları söyledi: “Bu sert daralmanın ayak izleri önce pamuk, ardından iplik ve sonra da dokumada görülmüştü. Kapasiteler yarı yarıya çalışıyor, istihdam kaybı yaşanıyor. Birçok dokuma tezgahı kapandı. Emek yoğun sektörlerin başında gelen hazır giyimde de işten çıkarmalar başladı. Yılbaşına kadar iş yok. Yılbaşından sonra asgari ücret artacak. Kur da baskılanmaya devam ederse işten çıkarmalar hızlanabilir. Kime sorsak sipariş almakta zorlanıyor. Karsızlık ve fiyat tutturamamak had safhada. Siparişler eskiden olduğu gibi rakip ülkelere dönüyor. Bizim salgın döneminde avantaj elde etmemize yol açan tüm şartların eskiye döndüğü bir dönem yaşıyoruz.”

‘Çanlar çalıyor’

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, son bir haftadır Anadolu’yu gezen ve gelişmeleri yakından gözlemleyen isimlerden biri. Bu kapsamda geçen hafta Van, Şanlıurfa ve Sivas’ta bulunan Kaya, gözlemlerini şöyle paylaştı: “Boyahaneler dört gün kapalı üç gün açık, iplik fabrikaları kapanıyor. Geçen hafta Anadolu’yu gezdim. Onlarca fabrika atölye kapanmış. Kapanmalar ciddi boyutta artıyor. İstihdam kaybı ile karşı karşıyayız. Çanlar çalıyor.”