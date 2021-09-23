Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 23 Eylül 2021

Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Karar öncesi piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde sabit kalacağıydı.

Faiz kararı sonrası dolar tüm zamanların zirvesinde

Faiz indirimi: Erdoğan piyasalara karşı

MB’nin faiz indirimine kim ne dedi?

Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40,2 milyar dolar

Muhalefetten Erdoğan ve MB başkanına ‘faiz’ tepkisi

Reuters: Elektrik ve doğalgaza yüzde 15’e varan zam yolda

Fotoğraf: Anka

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelecek ay yüzde 15’e kadar zaman geliyor.


Bebeğe Covid aşısı: Bakanlığın haberi var, soruşturma yürütüyor

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşıları yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Dolaşımdaki görsel, bebeğe Covid-19 aşısını değil, K vitamini enjeksiyonunu gösteriyor

Prof. Kurugöl: Yanlışlıkla Covid aşısı yapılan bebek çok iyi

TTB: Kurugöl’ün açıklamaları hayret verici

F-35 sevdası: Türkiye, ABD’li lobi şirketiyle 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye, F-35’lerle ilgili olarak lobi faaliyeti yapması için hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile çalışmaya devam edecek. Buna göre 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.

‘Katliam’da ısrar: Valilik Assos’daki ıslah çalışmasını müze personeliyle savundu

Fotoğraf: Kazdağı Koruma

Çanakkale valiliği, Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde ıslah çalışmasını savundu.

TTB’ye göre ‘corona’dan ölenlerin sayısı üç kat fazla

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Geçtiğimiz yılın ortalamasına göre Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı kadar izah edilemeyen fazla ölüm var” dedi.

Aşı yaptırmayan çift üç gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Neden varyantlar: Aşısızlarda hastalık şiddeti artabiliyor

Gençlik bakanından ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilere: İrtibatta kalalım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlara yerleşemedikleri için ‘Barınamıyoruz Hareketi’ni başlatan öğrencilere “İrtibatta kalalım” dedi.

Yıkıldıktan sonra: Bomonti Fabrikası’nın Diyanet’e tahsisinde kamu yararı yokmuş

Almanya’da Ülkücü Hareket engellenebilir

Fotoğraf: DHA

Almanya’da meclis bünyesinde hazırlanan bir rapora göre ülkede faaliyet gösteren ‘Ülkücü Hareket’ adlı grup, ‘Anayasa’ya aykırı hedefleri’ şiddetle hayata geçirmek istiyor. Sol Parti, bir kez daha örgütün yasaklanmasını talep etti.

MHP’de yedi ihraç

Serhat Albayrak’ın sansürü duyurdu diye Prof. Akdeniz’e açtığı davaya ret

Turkuvaz Medya Grubu CEO’su Serhat Albayrak’ın Diken’de adının geçtiği bir haberin sansürlendiğini duyuran bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e açtığı 100 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Beşiktaş, Serdar Ortaç’a dava açıyor,

Beşiktaş, şarkıcı Sertaç Ortaç hakkında kulübe hakaret ettiği gerekçesiyle dava açmaya karar verdi.

Ne olursa gününüzün kötü geçtiğini düşünürsünüz?

Litvanya’da kurulan BoredPanda.com (Canı Sıkılmış Panda) adlı sitedeki paylaşımlar birbirinden değişik ‘kötü günleri’ aktardı. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayanlar geçirdikleri ‘kötü günü’ ve nedenini fotoğraflarıyla ‘belgeledi.’ Aralarında, “Aman canım o da sorun mu” diyecekleriniz de var. “İyi ki benim başıma gelmedi” diyeceklerini, kolay kolay herkesin başına gelmeyeceği için ‘sıradışı’ bulacaklarınız da!

Hava kirliliği her yıl 7 milyon can alıyor

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Faiz indirimi: Erdoğan piyasalara karşı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiğinden beri en büyük sınavıyla yüzleşmek üzere. Ya faiz oranlarını sabit tutup Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öfkesiyle uğraşmak zorunda kalacak ya da Erdoğan’ın indirim takvimine uyup piyasaların tepkisiyle karşılaşacak.

TTB’ye göre ‘corona’dan ölenlerin sayısı üç kat fazla

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “TÜİK, Ağustos ayında ölüm rakamlarını açıklayacağını söylemesine rağmen halen açıklamadı. Geçtiğimiz yılın ortalamasına göre mevcut Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı kadar izah edilemeyen fazla ölüm var” dedi.

Yıkıldıktan sonra: Bomonti Fabrikası’nın Diyanet’e tahsisinde kamu yararı yokmuş

Diyanet’e tahsis edildikten sonra ‘mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapımı için yıkılan tarihi Bomonti Bira Fabrikası ile ilgili Mimarlar Odası’nın açtığı davada dosyaya iki bilirkişi raporu girdi. Raporlarda, Diyanet’e tahsis işleminin ve yıkım izninin mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Yargı sürecinin devam etmesine karşın fabrika geçtiğimiz yıl yıkıldı. 