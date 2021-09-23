Akşam Postası / 23 Eylül 2021

Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

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Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Karar öncesi piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde sabit kalacağıydı.

Reuters: Elektrik ve doğalgaza yüzde 15’e varan zam yolda

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Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelecek ay yüzde 15’e kadar zaman geliyor.

Bebeğe Covid aşısı: Bakanlığın haberi var, soruşturma yürütüyor

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Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşıları yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

F-35 sevdası: Türkiye, ABD’li lobi şirketiyle 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye, F-35’lerle ilgili olarak lobi faaliyeti yapması için hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile çalışmaya devam edecek. Buna göre 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.

‘Katliam’da ısrar: Valilik Assos’daki ıslah çalışmasını müze personeliyle savundu

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Çanakkale valiliği, Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde ıslah çalışmasını savundu.

TTB’ye göre ‘corona’dan ölenlerin sayısı üç kat fazla

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Geçtiğimiz yılın ortalamasına göre Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı kadar izah edilemeyen fazla ölüm var” dedi.

Gençlik bakanından ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilere: İrtibatta kalalım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlara yerleşemedikleri için ‘Barınamıyoruz Hareketi’ni başlatan öğrencilere “İrtibatta kalalım” dedi.

Almanya’da Ülkücü Hareket engellenebilir

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Almanya’da meclis bünyesinde hazırlanan bir rapora göre ülkede faaliyet gösteren ‘Ülkücü Hareket’ adlı grup, ‘Anayasa’ya aykırı hedefleri’ şiddetle hayata geçirmek istiyor. Sol Parti, bir kez daha örgütün yasaklanmasını talep etti.

Serhat Albayrak’ın sansürü duyurdu diye Prof. Akdeniz’e açtığı davaya ret

Turkuvaz Medya Grubu CEO’su Serhat Albayrak’ın Diken’de adının geçtiği bir haberin sansürlendiğini duyuran bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e açtığı 100 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Beşiktaş, Serdar Ortaç’a dava açıyor,

Beşiktaş, şarkıcı Sertaç Ortaç hakkında kulübe hakaret ettiği gerekçesiyle dava açmaya karar verdi.

Ne olursa gününüzün kötü geçtiğini düşünürsünüz?

Litvanya’da kurulan BoredPanda.com (Canı Sıkılmış Panda) adlı sitedeki paylaşımlar birbirinden değişik ‘kötü günleri’ aktardı. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayanlar geçirdikleri ‘kötü günü’ ve nedenini fotoğraflarıyla ‘belgeledi.’ Aralarında, “Aman canım o da sorun mu” diyecekleriniz de var. “İyi ki benim başıma gelmedi” diyeceklerini, kolay kolay herkesin başına gelmeyeceği için ‘sıradışı’ bulacaklarınız da!