‘Katliam’da ısrar: Valilik Assos’daki ıslah çalışmasını müze personeliyle savundu

Çanakkale valiliği, Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde ıslah çalışmasını savundu.

Fotoğraf: Kazdağı Koruma

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ‘Kayalar risk oluşturuyor’ raporundan sonra valilik kayaların güvenli hale getirilmesi için ihaleye çıkmıştı. Başlatılan çalışma sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamış, ‘katliam’ eleştirisi yükselmişti.

Valiliğin açıklamasında AFAD raporu hatırlatılarak şunlar kaydedildi: “Çalışmanın amacı bölgenin gözde turizm merkezlerinden biri olan Assos Antik Limanı ve turistik tesislerin daha değerli hale getirilerek marka değerinin artırılması ve düşen kayaların engellenerek insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Çalışmalar projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam etmektedir.”

‘Rapor açıklanmadı’

Assos Dostları isimli yerel sivil toplum kuruluşu (STK), söz konusu raporun kamuoyuna açıklanmadığı ve çalışmanın ıslahtan ziyade yeryüzü şeklini, haritaları değiştirecek ölçekte olduğunu kaydetmişti.

STK’nın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: “Birinci derece arkeolojik ve doğal koruma alanı olan bölgede yapılan çalışmaları dün denizden görüntüledik. Yapılan çalışma gevşek taş ve kayaların kopmasını, yuvarlanmasını önlemenin çok daha ötesinde, yeryüzü şeklini, haritaları değiştirecek ölçekteydi. UNESCO kültür mirasına aday Assos’ta yapılan bu çalışmanın müellifleri kimlerdir bilemiyoruz.

Geçmişte Türkiye’de ya da dünyanın başka neresinde birinci derece arkeolojik ve doğal koruma alanında bu tür bur çalışma yapmışlardır? Emanetçisi, güvenliğinden sorumlu olduğumuz bu uygarlık ve doğa mirasını yok eden projenin mimarı kimdir? Projesini kim biliyor? Var mı? Koruma kurulu bu yapılan işi onayladı mı? Farkında mı?”