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Yaramazlara biraz batar!

Assos’ta ‘ıslah’ adı altında ‘katliam’

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde yola ve tesislere taş düştüğü gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışması doğal dokuyu kısmen yok etti.

‘Islah’ çalışmasından öncesi ve sonrası / Fotoğraf: Kazdağı Koruma

AFAD’ın ‘Kayalar risk oluşturuyor’ raporundan sonra Çanakkale valiliği kayaların güvenli hale getirilmesi için ihaleye çıkmıştı.


Kazdağı Koruma, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle, katliamı gözler önüne serdi.

Doğa savunucuları şöyle dedi: “İhale kapsamında yapılan iş ortada. Islah mı, katliam mı? Projeyi uygun bulan Koruma Kurulu bu duruma onay veriyor mu?”

Kazdağı Koruma daha sonra ıslahın durdurulması için çağrı yaptı: “Assos’un daha fazla katledilmemesi ve hasarın önlenmesi için valilik, kaymakamlık ve koruma kurulunu bir an önce inşaatı durdurmaya ve projeyi ve yapılan işi incelemeye davet ediyoruz.”

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