TTB: Kurugöl’ün açıklamaları hayret verici

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere Covid-19 aşısı yapıldığına dair sözleri üzerine bilim insanlarını, sağlık çalışanlarının emeklerini hiçe sayan ve aşı tereddüdüne yol açan açıklamalardan geri durmaya çağırdı.

İzmir Tabip Odası da Prof. Dr. Kurugöl ile ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Pixabay

Prof. Dr. Kurugöl, katıldığı bir canlı bağlantıda, aile sağlığı merkezlerinde bebek ve çocuklara yanlışlıkla Covid-19 aşısı uygulandığını ve bununla ilgili çalışmalarının ünlü bir tıp dergisinde de yayınlanacağını söylemiş, sosyal medyadaki tepkiler üzerine sözlerini düzelterek, yanlış uygulamanın yalnızca bir bebeğe yapıldığını ifade etmişti.

Sağlık çalışanlarının gerek bebeklik-çocukluk çağı, okul ve erişkin aşıları gerekse pandemi dönemi Covid-19 aşılarının uygulanmasında yoğun emek harcadıklarını belirten TTB, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Aklın ve bilimin gösterdiği doğruları eksiksiz uygulamaya çalışan başta birinci basamak ve tüm sağlık çalışanları olarak, Dr. Zafer Kurugöl’ün bir televizyon programında 22 Eylül 2021 tarihindeki açıklamalarını hayretle karşıladığımızı ve sağlık için verdiğimiz çabaların bu şekilde heba edilmesini hak etmediğimizi belirtiyoruz.”

‘Tekil bir olay’

Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirten TTB, şunları kaydetti: “Aşı uygulamaları sırasında aşırı iş yükü sonucu ortaya çıktığı iddia edilen tekil bir olaydan yola çıkarak aile sağlığı merkezi ve birinci basamak çalışanlarının suçlanmasını şiddetle reddediyoruz. Merkezi aşı takip sisteminin, kişiye özel barkod ile işlem yapılan ve denetlenen bir sistem olduğunu hatırlatmak isteriz.”

‘Bakanlık bilgileri paylaşsın’

Salgından çıkış vazgeçilmez araç olan Covid-19 aşılarının ve bebekleri, çocukları, insanları bulaşıcı hastalıklardan korumak için uygulanan sair aşıların hayati öneme sahip olduğunu hatırlatan açıklamada, şöyle devam edildi: “Bu konularda medyaya açıklama yapacak bilim insanlarını sorumluluğa ve dikkate davet ediyoruz. Bilim insanlarının elinde veriler olmadan açıklama yapması yalnızca hekim-hasta güven ilişkisine zarar verir. Bu anlamda aklın ve bilimin sorumluluğunda yapılmayan açıklamayla aşılama hususunda güven kaybettiren Dr. Zafer Kurugöl’ü kınıyoruz. Bahse konu açıklama hakkında tıp etiği yönünden soruşturmanın ilgili oda tarafından başlatıldığını belirterek, sağlık bakanlığını da hızla konuyla ilgili bilgileri tüm şeffaflığıyla paylaşmaya ve akıllarda kuşku bırakmamaya çağırıyoruz.”