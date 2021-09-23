Prof. Kurugöl: Yanlışlıkla Covid aşısı yapılan bebek çok iyi

Katıldığı bir canlı bağlantıda, bebek ve çocuklara yanlışlıkla Covid-19 aşısı uygulandığını ve bununla ilgili çalışmalarının ünlü bir tıp dergisinde de yayınlanacağını söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl infial yarattı.

NTV’de dün akşam ekranlarda deneyimlerini paylaşan çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kurugöl, şöyle konuştu: “Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit B aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. Altı aylık bebekte, bir aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.”

Prof. Dr. Kurugöl’ün ifadeleri üzerine özellikle aşı karşıtları, çocukların denek olarak kullandığını öne sürerek, #zaferkurugöltutuklansın etiketiyle çok sayıda mesaj paylaşmaya başladı.

Prof. Dr. Kurugöl yine aynı TV kanalına canlı bağlanarak, konuya açıklık getirdi. Bir aylık bir bebeğe, 1 Temmuz’da, İzmir dışında bir aile sağlığı merkezinde, hepatit B yerine Covid aşısı uygulandığını söyledi. Bebeğin takibi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildiğini belirten Kurugöl, konunun yargıya intikal ettiğini, sağlık il müdürlüğünün bilgisi dahilinde olduğunu ve soruşturulduğunu ifade etti. Bebeğin şu anda dört aylık olduğu belirtildi.

Bebeğin kalp ve böbrek fonksiyonlarının ve laboratuvar tetkiklerinin yakından izlendiğini belirten Kurugöl, şunları kaydetti: “Yapan kişiler de gizlemiş değiller. Bilerek yapmadılar. Bebeğin başına bir şey gelmesin diye izledik. Her gün kontrole geldi. Hiçbir şey bulamadık. Antikoruna baktık, cevabı iyi. Tamamen sağlıklı. Hiçbir olumsuzluk olmadı. Aile bilinçli diğer aşıları yapmaya devam ediyor. Benim vurgulamak istediğim şudur, küçük bir bebekte bile Covid-19 aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor. Çocuklarda, insanlarda aşılama çok önemlidir.”

104 milyon doz Covid-19 aşısı içinde yaşanan münferit bir olay olduğunu söyleyen Kurugöl, “Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır” diye konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Covid-19 salgınına karşı bazı ülkeler aşılama yaşını düşürmeye devam etse de konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ülkelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle tartışmalar artmıştı.

Küba’da geçen günlerde yerli Covid-19 aşısı olan Soberana’nın iki yaş üstü çocuklarda kullanılmasına onay verilmişti. Bu dünyada yaş grubu açısından en düşük gruba inilmesi anlamına geliyor. Birçok ülkede de 12 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlanmış durumda.

Pfizer/BioNTech’ten yapılan açıklamada, aşının 2’nci ve 3’üncü faz çalışmalarında 5-11 yaş grubu çocuklarda daha önce 16-25 yaş grubunda gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi (antikor seviyesi) oluştuğu belirtilmişti.

Ancak bu yaş gruplarının altında henüz yeterli çalışma yok.