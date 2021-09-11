Araştırma: Erkek çocuklarda aşıdan hastanelik olma ihtimali Covid-19’dan fazla

ABD’li araştımacılar, sağlıklı erkek çocuklarının Pfizer/BioNTech aşısının nadir görülen yan etkisi miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılığının Covid-19’dan hastaneye kaldırılma ihtimalinden fazla olabileceğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Cincinnati Çocuk Hastanesi (Arşiv)



Guardian’da yer alan habere göre tıbbi verileri analiz eden araştırmacılar 12-15 yaşlarında, altta yatan hastalığı bulunmayan erkek çocukların aşıyla bağlantılı miyokardit teşhisi nedeniyle hastanelik olma ihtimalinin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ihtimalinden dört ila altı kat daha fazla olduğunu hesapladı.

Hakem değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış araştırmalara yer veren medRxiv’da yayınlanan çalışmada, California Üniversitesi’nden Dr. Tracy Hoeg ve meslektaşları 2021’in ilk altı ayında aşı olan 12-17 yaşlarındaki çocuklarda yan etkileri analiz etti.

12-15 yaş aralığındaki sağlıklı erkek çocuklarda iki doz aşı sonrası miyokardit oranı her 1milyonda 162,2 vaka olarak hesaplandı. 16-17 yaş aralığında bu oran 92 olarak bulundu. Kız çocuklarında ise bu oranlar sırasıyla milyonda 13,4 ve 13 vaka olarak hesaplandı.

Mevcut enfeksiyon oranlarında ABD’de sağlıklı bir ergenin Covid-19 nedeniyle 120 gün içinde hastaneye kaldırılma oranının ise her 1 milyonda 44 vaka olduğu belirtildi.

Çalışmayı değerlendiren Britanya’daki Southampton Üniversitesi’nden pediyatrik immünoloji ve bulaşıcı hastalıkları uzmanı Saul Frost bulguların ergenlerin aşılanmasında temkinli yaklaşımı haklı çıkardığını belirtti. Frost “Aşı sonrası miyokardit son derece nadir görülmekle birlikte riskten tamamen kaçınmak için birinci veya ikinci dozları değiştirebilir veya aşıları farklı şekilde birleştirebiliriz” dedi.

Miyokardit vakalarının çoğu ikinci dozdan sonra görülüyor. Çocuklara tek doz aşı yapılması bu riskten daha fazla koruma sağlayabilir.

Türkiye’de 12 yaş ve üstüne aşı hakkı 5 Eylül’de tanımlanmıştı.

Sayılar ne söylüyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech aşısı uygulandıktan sonra az sayıda da olsa çoğu genç erkek olmak üzere bazı kişilerde kalp kası iltihabı gözlendiğini, bunun muhtemelen aşıdan kaynaklandığını duyurmuştu. Ülkede Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında iki doz vurularak aşısı tamamlanmış 5 milyon kişide, 275 kalp kası iltihabı vakasının kayda geçtiği bildirilmişti. Ülkede bu sebepten ölüm kaydedilmemişti.

İsrail’in raporuna göre iltihabın görüldüğü kişiler hastanede en fazla dört günlük bir tedavi gördü ve vakaların yüzde 95’i rahatsızlığı hafif geçirdi. Rapora göre 16 ila 30 yaşlarındaki erkeklerde miyokardit görülmesinin ikinci doz BioNTech aşısıyla bağlantısı bulunuyor. Araştırmada bu bağlantının özellikle 16-19 yaşlarındaki erkeklerde daha çok görüldüğü vurgulanıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) temmuz ayında yaptığı değerlendirmede kalp kası iltihaplanmasının mRNA teknolojisiyle üretilen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının çok nadir bir yan etkisi olduğunu vurgulayarak aşıların faydalarının herhangi bir riskten çok daha ağır basmaya devam ettiğini belirtmişti.