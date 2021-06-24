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Yaramazlara biraz batar!

ABD, BioNTech’in bilgi formuna ‘nadir görülen kalp rahatsızlığı’ uyarısı ekleyecek

ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu (FDA) ergenlerde ve genç yetişkinlerde ‘nadir görülen kalp iltihabı’ için Pfizer/BioNTech, ve Moderna Covid-19 aşılarının bilgi formuna hızla bir uyarı eklemeyi planladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışma grubu aşıdan sonra meydana geldiği bildirilen kalp rahatsızlıklarını değerlendirmek için görüşecek. CDC danışma grubu iltihabın ergen ve genç yetişkinlerde büyük ihtimalle aşıdan kaynaklandığını ancak aşının yararlarının risklerine ağır bastığını belirtti.


ABD Sağlık Bakanlığı, ABD’nin önde gelen doktor grupları ve kamu sağlığı yetkilileri ile ortak yaptıkları açıklamada aşıların güvenliğini ve etkinliğini vurgulayarak kalpte görülen yan etkinin ‘oldukça nadir’ olduğunu belirtti.

Açıklamada, “12 yaş ve üzerindeki acil durum kullanım onayı alan aşılara erişimi olan herkesin aşılanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

İsrail de uyarmıştı

Pek çok ülkede düzenleyici kurumlar yeni mRNA teknolojisini kullanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının risk teşkil edip etmediğini ve ediyorsa ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu araştırıyor.

Daha önce İsrail Sağlık Bakanlığı da Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra az sayıda da olsa çoğu genç erkek olmak üzere bazı kişilerde kalp kası iltihabı gözlendiğini, bunun muhtemelen aşıdan kaynaklandığını duyurmuştu. İsrail buna rağmen ergen ve genç yetişkinlere BioNTech aşısının uygulanmasına onay vermişti.

İsrail’deki raporu değerlendiren Pfizer ise miyokardit olarak bilinen rahatsızlığın, normalde nüfusun genelinde görülmesi beklenen orandan daha yüksek bir oranda gözlenmediğini bildirmişti.

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