Sayılarla mRNA aşısı ve kalp iltihaplanması: Endişelenmeli miyiz?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) kalp iltihaplanmasının mRNA teknolojisiyle üretilen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının çok nadir bir yan etkisi olduğunu vurgulayarak, aşıların faydalarının herhangi bir riskten çok daha ağır basmaya devam ettiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Bununla birlikte uzmanlar kalp iltihaplanması belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Göğüs ağrısı, nefessiz kalma hissi, çarpıntı yaşayanların doktora başvurması gerektiği belirtildi.

EMA açıklamasında yan etkinin genç erkeklerde daha yaygın olduğu ifade edilerek, aşılarla bağlantılı iki durum sıralandı: Miyokardit olarak bilinen kalp kasının iltihabı ve kalbin oturduğu sıvı dolu kesenin iltihaplanması yani perikardit.

EMA’nın analizine göre 177 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısında 145 miyokardit, 138 perikardit vakası görüldü. Moderna aşısında ise 20 milyon dozda 19 miyokardit ve aynı sayıda perikardite rastlandı.

Rapora göre kalp iltihabından şimdiye kadar beş kişi öldü; ölenlerin hepsi belli yaşın üstü ve başka hastalığı olan kişilerdi.

Britanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) da aşılarla kalp iltihaplanması arasındaki bağı araştırıyor. Elde edilen sonuçlara göre genç erkeklerde daha sık görülüyor ve ikinci dozdan sonra yaşanıyor. Son derece nadir görüldüğü vurgulanırken genellikle hafif atlatıldığı ve standart tedavi ve dinlemeyle kısa sürede iyileşme görüldüğü ifade edildi.

Çoğu vakanın aşılanmadan sonraki 14 gün içinde görüldüğü düşünülüyor.

ABD ve İsrail

Son olarak, ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu (FDA) ergenlerde ve genç yetişkinlerde ‘nadir görülen kalp iltihabı’ için Pfizer/BioNTech, ve Moderna Covid-19 aşılarının bilgi formuna hızla bir uyarı eklemeyi planladığını açıklamıştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışma grubu ise iltihabın ergen ve genç yetişkinlerde büyük ihtimalle aşıdan kaynaklandığını ancak aşının yararlarının risklerine ağır bastığını belirtmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı ise Pfizer/BioNTech aşısı uygulandıktan sonra az sayıda da olsa çoğu genç erkek olmak üzere bazı kişilerde kalp kası iltihabı gözlendiğini, bunun muhtemelen aşıdan kaynaklandığını duyurmuş, ülkede Aralık 2020-Mayıs 2021 arasında iki dozu vurularak aşısı tamamlanmış 5 milyon kişide, 275 kalp kası iltihabı vakasının kayda geçtiği bildirilmişti. Ülkede bu sebepten ölüm kaydedilmemişti.

İsrail’in raporuna göre iltihabın görüldüğü kişiler hastanede en fazla dört günlük bir tedavi gördü ve vakaların yüzde 95’i rahatsızlığı hafif geçirdi. Rapora göre, 16 ila 30 yaşlarındaki erkeklerde miyokardit görülmesinin ikinci doz BioNTech aşısıyla bağlantısı bulunuyor. Araştırmada bu bağlantının özellikle 16-19 yaşlarındaki erkeklerde daha çok görüldüğü vurgulandı.