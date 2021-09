Çocuklara BioNTech aşısı tek doz mu uygulanmalı?

Hong Kong Bilim Kurulu 12-17 yaş arası çocuklara tek doz BioNTech aşısı uygulanmasını önerdi.

Fotoğraf: AA

mRna teknolojisi kullanan BioNTech ve Moderna aşılarınında miyokardit adı verilen kalp kası iltihaplanması çok nadir görülen yan etkilerden.

Hong Kong’da hükümete aşı programı için tavsiye kararları alan kurulun başındaki Prof. Lau Yu-lung bu yan etkinin başta düşünülenden daha yaygın olduğunu söyledi.

Uzmanların bu yaş aralığındaki çocuklara tek doz aşı uygulanmasının daha iyi olacağına karar verdiğini anlatan Prof. Yu-lung bu şekilde kalp iltihaplanması riskinin büyük ölçüde azalacağını belirtti.

Profesör, Hong Kong’da düşük Covid-19 bulaş riskinin olmasının da tek dozla yeterince koruma sağlanabileceği anlamına geldiğini açıkladı.

Hong Kong’da salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda; haftalardır yerel bulaştan kaynaklı vaka görülmedi.

Hükümetin verilerine göre ağustos sonu itibariyle BioNTech aşısı yapılanlar arasında 41 kalp iltihaplanması görüldü. Bu da aşı olanların yüzde 0.0009’una karşılık geliyor.

Bu vakaların 16’sı 12-15 yaş arası ergenlerdi. Bu da bu yaş grubu arasında aşılananların yüzde 0.008’ine karşılık geliyor. Vakalarda tedavi sonrası semptomların geçtiği bildirildi.

Hong Kong’da, Türkiye’de olduğu gibi Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanıyor. Ancak 12-17 yaş arasına yalnızca BioNTech aşısı yapılıyor. Bu yaş grubuna toplamda 448 bin 800 aşı uygulandı, 290 bini en az bir doz aşısını oldu.

Dünyada durum ne?

ABD, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri BioNTech ve Moderna aşılarının nadir görülen miyokardit yan etkisini doğruladı. Ancak aşının yararlarının risklerine ağır bastığını belirtiyorlar.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre BioNTech aşısının her iki dozunu da olan 18-24 yaş aralığında kişilerde her bir milyon dozda miyokardit riski 18,5. Moderna aşısında ise bu risk her bir milyon dozda 20,2. Risk yaşla birlikte azalıyor.

Britanya hükümeti hafta başında 12-15 yaş arasına BioNTech aşısına başlayacağını ancak ikinci dozların uygulanmasında dünyadan daha fazla veri gelmesi için en az önümüzdeki ilkbahara kadar bekleneceğini duyurdu.

Norveç’te de bu ay başında aynı yaş aralığında tek BioNTech aşısı yapılmaya başlanacağı, ikinci doza dair kararın daha sonra alınacağı açıklanmıştı.

Güncel araştırma

Geçen hafta ABD’de yayınlanan bir araştırmada, 12-15 yaşlarındaki sağlıklı erkek çocuklarının Pfizer aşıyla bağlantılı miyokardit teşhisi nedeniyle hastanelik olma ihtimalinin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ihtimalinden dört ila altı kat daha fazla olduğunu hesaplanmıştı