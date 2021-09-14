ABD’de çocuk vakalar iki ayda yüzde 240 arttı

ABD’de çocuklarda görülen Covid-19 vakaları temmuz ayından bu yana yüzde 240 arttı.

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Amerikan Pediatri Akademisi (APP) verilerine göre geçen hafta çocuklarda 243 bin 373 yeni vaka kayda geçti. Bu bir önceki haftanın vaka sayısı 251 bin 871’den az olmakla birlikte temmuz başından bu yanda bildirilen vakalarda yüzde 240’a yakın bir artış olduğunu anlamına geliyor.

Temmuz başında 71 bin 726 çocuk vaka sayısı kayda geçmişti.

APP’nin açıklamasında “Yaz başında çocuk vakalarda düşüş yaşanmasının ardından sayılar katlanarak arttı, son iki haftada neredeyse 500 bin vaka görüldü” ifadelerine yer verildi.

Şimdiye kadar toplamda yaklaşık 5,3 milyon çocuğun Covid-19’a yakalandığı bildirilirken, mevcut durumda çocukların toplam vakaların yüzde 29’unu oluşturduğuna dikkat çekildi.

Rapor ayrıca çocuklarda Covid-19 kaynaklı hastaneye yatış ve can kaybının yaygın olmadığını gösterdi.

Pazartesi itibariyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre ABD’de 12 yaş ve üstü nüfusun yüzde 63’ü tam aşılı.