Çocuklarda ‘tek doz Biontech’ tartışması: Uzmanlar ne diyor?

AYŞEGÜL KASAP

Hong Kong Bilim Kurulu’nun 12-17 yaş grubunda miyokardit (kalp kası iltihaplanması) riskine dikkat çekerek şimdilik tek doz Pfizer/BioNTech aşısı uygulanmasını tavsiye etmesi çocuklara aşı uygulaması nasıl olmalı tartışmasını beraberinde getirdi.

Kalp damar cerrahı Prof.Dr. Melih Us, çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan konuyu Diken’e değerlendirdi.

Us, aşıyla beraber gelişen kalp kası iltihabının geçici olduğuna, çocukların semptomatik Covid -19 geçirmesi durumunda oluşan komplikasyonların ise kalıcı olduğuna dikkat çekerek, “Beş yaşından itibaren aşılama gerekiyor” dedi. Hong Kong’un küçük bir ülke olduğuna işaret eden Dağlı, tavsiyeyi evrenselleştirmenin doğru olmadığı görüşünde. Ceyhan ise tek doz aşı yapmakla hiç aşı yapmamanın hemen hemen aynı kapıya çıktığını vurguladı: “Özellikle Türkiye gibi bulaş riskinin yüksek olduğu ülkeler için çift doz aşı gerekli.”

Fotoğraf: Reuters

Çin’e bağlı özel idari bölge Hong Kong’da hükümete aşı programı için tavsiyelerde bulunan kurulun başındaki Prof. Dr. Lau Yu-lung tek doz aşı uygulanmasının kalp iltihaplanması riskinin büyük ölçüde azalacağını belirtmişti. Ancak profesör bunu söylerken ülkedeki bulaş riskinin de düşük olduğuna dikkat çekmişti.

Bunun yanısıra aşı sonrasında kalp kası iltihabı olma riski yüzdesi 0.00009. Yani çok düşük bir oran. Ancak aşısız bir şekilde Covid-19’a yakalandıktan sonra kalp kası iltihabı riski daha fazla.

‘Aşıda miyokardit geçici’

Us, 12-17 yaş aralığı kalp kası iltihabı riskini şöyle anlattı: “Oran o kadar düşük ki. Bir de çocuklarda olan kalp kası iltihabı geçici oluyor. Ama Covid-19’u semptomatik bir şekilde geçirdikleri zaman, yani bulgu verdikleri zaman kalp tutulumu oranı yüzde 1 çıkıyor. Aşılılarda ise bu oran yüzde 0,0009’larda. Çok düşük bir oran. Kalp kası yaptığı doğrudur ama Covid-19 oldukları zaman çocuklar çok daha fazla buna maruz kalıyorlar ve kalıcı oluyor.”

‘Çocuklar aşılanmalı’

Us aşıdaki durumun geçici olduğuna dikkat çekerek semptomatik Covid-19 vakalarında ise ölüme kadar giden komplikasyonlara neden olabileceğini söyledi: “O nedenle çocukları aşılamak lazım.”

‘Evrenselleştirmek doğru değil’

Dağlı ise şunları söyledi: “Hong Kong nüfusu çok az ve herkes izlenilebilir. Çocuklar için okul koşulları Avrupa, Amerika ve bize göre çok farklı. Minicik bir ülkenin kendi koşulları için yaptığı öneriyi evrenselleştirmek doğru olmaz. Bu önerinin dünyaya yapıldığını düşünerek tartışma yürütmek çok yanıltıcı olur.”

‘Hiç yapmamakla farkı yok’

Ceyhan tek doz aşının doğru olmadığı görüşünde: “Bir doz hiç uygun değil çünkü bir dozun koruyuculuğu çok düşük ve muhtemelen de çok erken bitiyor. Yani hiç yapmamakla neredeyse hiçbir farkı yok. Ben katılmıyorum ona.”

‘Tek dozun koruyuculuğu ne kadar bilinmiyor’

Virüsün karşısında yeterli olmadığını söyleyen Ceyhan şöyle devam etti: “En son veri tek doz yüzde 32’i koruyor. Ancak bu koruyuculuğun ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Çünkü kimse şimdiye kadar tek doz yapıp bırakmadı aşılamayı. O yüzden bu iki doz yapıldığında sekiz ay bağışıklığın azalmaya başladığındı biliyoruz ama tek doz da ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Muhtemelen kısa sürüyordur.”

Türkiye için doğru değil

Ceyhan ülkelerdeki farklı parametrelere de dikkat çekti: “Tabi bu ülkeden ülkeye değişebilir. Hong Kong dediğiniz küçücük bir yer. Dolayısıyla iyi önemler alır iyi de korursanız insanları düşük düzeyde koruyuculuğu bile kar sağlayabilirsiniz. Türkiye gibi bulaş riskinin yüksek olduğu bir ülkede tek doz yapmanın hiç aşı yapmamak arasında büyük bir fark yok. Türkiye’de bunu düşünmek bile zor.”