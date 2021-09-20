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BioNTech aşısı 5-11 yaş aralığında bağışıklık sağladı: Onaya başvurulacak

Covid-19’a karşı geliştirilen BioNTech/Pfizer aşısı 5-11 yaşındaki çocuklarda güçlü bir bağışıklık yanıtı sağladı. Kullanım onayı için en kısa sürede başvuru yapılacak.

Fotoğraf: Reuters

İki şirketin açıklamasında söz konusu yaş grubundaki ikinci ve üçüncü faz klinik deneylerde 16-25 yaş aralığında gözlemlenen seviyelerde bağışıklık yanıtı sağladığı belirtildi. Güvenlik profilinin de daha büyük yaş gruplarıyla uyumlu olduğu ifade edildi.


Pfizer CEO’su Albert Bourla temmuzdan bu yana ABD’de çocuk vakalarında yüzde 240 artış görüldüğünü hatırlatarak aşının önemini vurguladı. Sonuçların aşı onayı için güçlü bir temel sağladığını belirten Bourla en kısa sürede ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer düzenleyici kurumlara onay başvurusu yapılacağını söyledi.

Pfizer/BioNTech aşısı ABD ve Türkiye dahil pek çok ülkede 12 yaş ve üstünde uygulanıyor. FDA geçen aya kadar acil durum onayıyla kullanılan aşının 16 yaş ve üzerinde kullanımı için tam onay vermişti.

Daha az miktarda

Aşı 5-11 yaş aralığındakilere de iki doz olarak uygulanıyor ancak aşılar 12 yaş ve üstüne uygulanan miktarın üçte biri, yani 10 mikrogram.

Yetişkinlerde uygulanan geniş çaplı klinik deneylerin aksine, bu yaş grubundaki 2 bin 268 katılımcıyla yapılan deneyler aşılananlar ile placebo alanlar arasında görülen Covid-19 vakalarının kıyaslanması yoluyla etkinliğin ölçülmesi için tasarlanmadı. Bunun yerine deneylerde aşılanma sonucu çocuklarda oluşan antikor miktarı yetişkin deneylerinde elde edilen miktarlarla kıyaslandı.

Deneylerden elde edilen sonuçlara göre aşının etkinlik miktarının daha sonra açıklanabileceği ancak henüz katılımcılar arasında bu oranı belirleyebilecek kadar vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

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