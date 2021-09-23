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Yaramazlara biraz batar!

F-35 sevdası: Türkiye, ABD’li lobi şirketiyle 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye, F-35’lerle ilgili olarak lobi faaliyeti yapması için hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile çalışmaya devam edecek. Buna göre 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Türkiye’nin F-35 programına katılımı Donald Trump yönetimi tarafından askıya alınmıştı. Türkiye bu hareketi ‘tek taraflı ve hukuka aykırı’ olarak nitelerken ABD Rusya’nın F-35’le ilgili gizli bilgilere erişebileceği gerekçesini öne sürmüştü. Buna karşılık Ankara savaş uçağı modernizasyon programına geri kabul için lobi yapmak üzere ilk olarak şubat ayında Arnold & Porter’ı altı aylığına tutmuştu.


ABD Adalet Bakanlığı’nın yeni açıkladığı kayıtlara göre Arnold & Porter Kaye Scholer, Ağustos 2022’ye dek Türkiye’ye ‘stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetleri’ verecek.

Kayıtlar, ABD’de lobicilik faaliyetlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla hukuk firmalarının, lobicilerin ve halkla ilişkiler çalışanlarının yabancı müşterilerle hukuki sorunların ötesine geçen anlaşmalarını bildirmesini şart koşan Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) çerçevesinde açıklandı.

Savunma Sanayii başkanı duyurdu: F-35 için ABD’yle diyalog süreci

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Faiz indirimi: Erdoğan piyasalara karşı

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TTB’ye göre ‘corona’dan ölenlerin sayısı üç kat fazla

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Yıkıldıktan sonra: Bomonti Fabrikası’nın Diyanet’e tahsisinde kamu yararı yokmuş

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