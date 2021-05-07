Savunma Sanayii başkanı duyurdu: F-35 için ABD’yle diyalog süreci

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 uçakları için ABD ile Türkiye’nin diyalog sürecine başlayacağını söyledi.

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nde (EMD) gazetecilerle bir araya gelen Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını ifade etti.

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Savunma sanayii başkanı, şu ifadeleri kullandı: “Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması için hukuk temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak.”

Demir, “F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz” dediklerini, ABD’nin son mektubunun kendilerini haklı çıkardığını söyledi.

Demir, şöyle devam etti: “Anlaşma çerçevesinde bir anlaşmazlık olması durumunda öncelikle tarafların kendi aralarında bunu çözümlemesi gibi bir cümle var. Onun dışında da başka bir cümle yok. Onun için de şimdiye kadar tarafların kendi aralarında konuşmasıyla ilgili de bir zemin oluşturulmamıştı, şimdi bu zemin en azından açılmış oldu.”

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ABD, Türkiye’yi çıkarmıştı

ABD, Rus yapımı S-400 savunma füzelerini alması nedeniyle Türkiye’yi F-35 programı dışında bırakmış, resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmemiş, bunların bedelleri de geri ödenmemişti.

ABD yönetimi S-400’ler NATO sistemiyle uyumlu olmadığı için Türkiye’nin bu sistemi aktifleştirmesini istemiyor. AA’nın nisan ayında yayınladığı bir haberde, ABD’nin Türkiye’nin programdan çıkarıldığını resmen bildirdiği belirtilmişti.