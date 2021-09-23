Aşı yaptırmayan çift üç gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Covid-19 tedavisi gören Cevat (50) ve Feside (48) Ateş çifti, üç gün arayla hayatını kaybetti. Çiftin aşı yaptırmadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Silvan’ın kırsal Çardak Mahallesi’nde yaşayan Cevat ve Feside Ateş, 10 gün önce belirti görülünce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek PCR testi yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan çift, karantinaya alındı. Bir süre sonra durumları kötüleşen çift, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi alındı. Cevat Ateş, dört gün önce yapılan hayatını kaybetti. Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Feside Ateş de, dün yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feside Ateş, eşinin yanında defnedildi.

‘Aşı ol Silvan’

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, ilçede son zamanlardak, vaka artışına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Vakalarının çoğunun aşı olmayan vatandaşlar olduğu tespit edildi. Çardak Mahallesi’nde aynı aileden iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor ve mutlaka herkes aşısını zamanında yapmalıdır. ‘Aşı ol Silvan’ diyoruz.”