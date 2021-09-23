MHP’de yedi ihraç

MHP Merkez Disiplin Kurulu, yedi kişinin partiden ihraç edilmesine karar verdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklamasında, partide ‘hiyerarşik yapı’ bulunduğunu belirterek ‘bazı kötü huylu kişiler’in parti ve teşkilatta barınamayacağını dile getirdi.

MHP’li yönetici, partide ‘liyakatsizlik ve gevşeklik göstererek ana gövdeden kopanların marjinalleşerek yok olduğunu‘ savundu.

Yalçın şunları kaydetti: “MHP üyesi olup geçmişte partimizin saflarında görev alan, ancak daha sonra liyakatsizlikleri sebebiyle teşkilatlarımızdan ayıklanan bazı isimler; son yıllarda hemen her kurultay öncesinde veya her seçim döneminde ortaya çıkarak camiamız içinde fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu gibiler, MHP’ye üyelikleri sürerken; gittikleri çıkar mahfillerinde, merdiven altı ve taşeron oluşumlarda hala MHP aleyhinde faaliyet göstermektedir. Kerameti davanın mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika ve fitne bağımlıları için partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. MHP Merkez Disiplin Kurulu’nca; anılan gerekçelerle Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren’in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir.”