Bebeğe Covid aşısı: Bakanlığın haberi var, soruşturma yürütüyor



Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşıları yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Prof. Dr. Kurugöl, katıldığı bir canlı bağlantıda, bebek ve çocuklara yanlışlıkla Covid-19 aşısı uygulandığını ve bununla ilgili çalışmalarının ünlü bir tıp dergisinde de yayınlanacağını söylemiş, sosyal medyadaki tepkiler üzerine sözlerini düzelterek, yanlış uygulamanın yalnızca bir bebeğe yapıldığını ifade etmişti.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, “İddialar kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır” dendi.

Aşı takip sisteminin güçlü ve güvenli olduğunun söylendiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır.”

Bakanlık, İzmir’deki söz konusu hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütüldüğünü de belirtti. Yanlış aşılanan bebeğin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını ve yakından takip edildiğini belirten bakanlık açıklamasında, “İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır” dendi.