Dolaşımdaki görsel, bebeğe Covid-19 aşısını değil, K vitamini enjeksiyonunu gösteriyor

MESUDE ERŞAN

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve bebeklere Covid-19 aşı yapılıp aşı kartına işaretlendiği iddiasına dair görsel doğru çıkmadı.

Fotoğraftaki ‘Kavit’ notu Covid-19 aşısını değil, K vitamini uygulamasını gösteriyor.

Söz konusu görsel, Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bir bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığını duyurmasından sonra, özellikle aşı karşıtı grupların, çocukların denek olarak kullandığını öne sürerek başlattığı sosyal medya etiketi altında dolaşıma sokulmuştu.

Özellikle aşı karşıtlarının yaydığı söz konusu kartta ‘Yapıldı’ olarak not düşülen, yeni doğanlara hepatit B aşısıyla birlikte uygulanan K vitamini enjeksiyonu.

‘KaVit (+)’ şeklinde yazılan ifadenin K vitamini olduğunu vurgulayan İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi ve aile hekimi Dr. Recep Koç, “Bunu yeni doğan bebeklere rutin olarak yapıyoruz. Tek doz yapılan K vitamini enfeksiyonu, pıhtılaşmada etkili. Dolasıyla bebeklerdeki olası kanamaların önlenmesi için önemli ve hayatidir” dedi.

Bebekler ilk altı ayda K vitamini eksikliğine bağlı kanama riski taşıyor. K vitamininin çoğu, yediğimiz gıdalardan ve bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterilerden geliyor. Bebekler katı gıdalara geçene kadar yeterli K vitamini alamıyor. Türkiye’de Covid-19 aşıları, şimdilik 12 ve üste yaştaki çocuklara uygulanıyor.