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Yaramazlara biraz batar!

Dünyada sadece Türkiye: Faiz oranı, indirildiği halde yılbaşına göre yüksek

Merkez Bankası’nın (MB) faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürmesi Türk Lirası’na değer kaybettirdi. Öte yandan dünya genelinde faiz indiren ama yılbaşına göre faizin en yüksek seviyede bulunduğu tek ülke Türkiye.

Görsel: Bloomberg

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz indirimi’ baskılarını hatırlatan Bloomberg, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu için “Bunu yerine getirmemek işine mal olabilirdi” ifadesini kullandı.


InTouch Capital Markets’ın kıdemli analisti Piotr Matys faiz indirimine piyasanın ilk tepkisinin olumsuz olduğuna dikkat çekti ve manşet enflasyonun bu yılı resmi tahminlerin çok üzerinde bitirme yolunda olduğunu hatırlattı. Buna bağlı olarak bu kararın liraya daha da değer kaybettireceği ve bunun enflasyonist sonuçları olacağı için faiz indiriminin ters tepebileceğini söyledi.

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