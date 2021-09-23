Serhat Albayrak’ın sansürü duyurdu diye Prof. Akdeniz’e açtığı davaya ret

Aşı karşıtlarının iddialarından biri, ‘kısırlık yapması’. Gerek gündemde olan Covid-19 aşıları, gerekse diğer aşıların kısırlık yaptığına dair herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor. Ancak Covid-19’un kadın ve erkekte üreme sağlığını olumsuz etkilediğini gösteren çalışmalar dikkat çekiyor.