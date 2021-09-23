Serhat Albayrak’ın sansürü duyurdu diye Prof. Akdeniz’e açtığı davaya ret

Turkuvaz Medya Grubu CEO’su Serhat Albayrak’ın Diken’de adının geçtiği bir haberin sansürlendiğini duyuran bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e açtığı 100 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.
Diken’in ‘Berat ve Serhat Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı davaya ret’ başlıklı haberine erişim engeli getirilmişti.
22 Aralık 2020 tarihli ve Canan Coşkun imzalı haberde Albayrak kardeşlerin söz konusu belgeleri haberleştiren Cumhuriyet gazetesine açtığı 10 bin liralık tazminat davasının İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce reddedildiği aktarılıyordu.
İstanbul 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen davada söz alan Albayrak’ın avukatı, erişim engeli kararına rağmen Akdeniz’in mahkeme kararına ilişkin paylaşımlar yaptığını ve böylece müvekkilinin kişilik haklarına saldırdığını savundu. Avukat, tazminat talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti.
Ardından söz alan Prof. Dr. Akdeniz şunları söyledi: “Amacım olgu aktarımına ilişkindir. Yaptığım itiraz hakimlikçe reddedildi. Hali hazırda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundum. Dosya derdesttir. Davaya konu edilen tweet’lerin kişilik haklarının saldırıya uğratılmasıyla ilgili yoktur. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum.”
Dosyayı karara bağlayan hakim, Albayrak’ın 100 bin liralık manevi tazminat talebini reddetti.
Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da izledi.