Sansürlenen haberimizi duyurduğu için: Serhat Albayrak’tan Prof. Akdeniz’e dava

Engelception beni de vurmuş! Serhat Albayrak'ın talebi ile @DikenComTr'in erişime engellenen haberini duyurduğum tweet de erişime engellenmiş. Aynı kararla @DikenComTr'in engelin duyuru haberi ve @SedefKabas'ın da bu konuyla ilgili bir tweeti engellenmiş. https://t.co/d3TwlHASzh