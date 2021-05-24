Sansürlenen haberimizi duyurduğu için: Serhat Albayrak’tan Prof. Akdeniz’e dava

Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO’su Serhat Albayrak, Diken’de adının geçtiği bir haberin sansürlendiğini duyuran bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Akdeniz’in dava konusu edilen tweetleri şöyle:
Diken’in ‘Berat ve Serhat Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı davaya ret’ başlıklı haberine erişim engeli getirilmişti.
22 Aralık 2020 tarihli ve Canan Coşkun imzalı haberde Albayrak kardeşlerin söz konusu belgeleri haberleştiren Cumhuriyet gazetesine açtığı 10 bin liralık tazminat davasının İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce reddedildiği aktarılıyordu.