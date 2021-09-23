TTB’ye göre ‘corona’dan ölenlerin sayısı üç kat fazla

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Geçtiğimiz yılın ortalamasına göre Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı kadar izah edilemeyen fazla ölüm var” dedi.

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TÜİK, haziran ayında açıklaması gereken 2020 yılı ‘ölüm ve ölüm nedeni’ istatistikleri verilerinin ileri bir tarihte duyurulacağını bildirmişti. Haziran yerine ağustos denmesine rağmen veriler yine açıklanmadı.

Radio Sputnik’ten Ali Çağatay’a konuşan Prof. Dr. Bulut, ölüm sayılarının TÜİK tarafından ağustos ayında da açıklanmamasını şöyle yorumladı: “TÜİK her yıl mart-nisan aylarında Sağlık Bakanlığı’nın sağlık istatistiklerini yayınlardı. Ancak bu yıl ağustos ayında örneğin ölüm rakamlarını açıklayacağını söylemesine rağmen TÜİK halen açıklamadı. Çünkü bir türlü denk getiremiyorlar. Açıklanamayan ölümler var. Mevcut Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı kadar izah edilemeyen fazla ölüm var, geçtiğimiz yılın ortalamasına göre. Bu Covid-19 rakamlarının üzerinin örtüldüğünün bir delili, bundan çekindikleri için de sayılar yayınlanamıyor.”

‘Toplam nüfusta aşılama yüzde 47.7’

Bulut, ülkenin mevcut bağışıklık durumunu şöyle anlattı: “Aşı haritasına baktığımızda tıpkı birinci doz aşılardaki gibi kırmızılık yine Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüzde 50’nin altında aşılama oranımız varken sahil kentlerimizde bu yüzde 75-76 olarak belirtiliyor. Aynı tabloya baktığımızda 18 yaş üstü nüfusun hesaplamalara dahil edildiği görülüyor. Halbuki Türkiye’de biliyorsunuz ki 12 yaş üstüne de aşı uygulaması açıldı. 42 milyon 700 bin ikinci doz uygulandı. Toplam nüfusa oranladığınızda aşılamanın yüzde 47.7 olduğunu bize gösteriyor. Toplumsal bağışıklık için hedefleyeceğimiz rakam yüzde 85’tir. Bu rakamı yakalayamadığımız sürece vakaların 25-30 bin bandında seyredeceğini görülüyor.”

Kıştaki risk

TTB genel sekreteri kış mevsiminin risk grupları için getirebileceği sorunlar hakkında ise şunları söyledi: “Böyle kışa girersek grip sezonu da geliyor ve Türkiye’de grip aşılama kampanyası da yapılmadı. İki hastalığın üst üste binmesi durumunda özellikle risk gruplarının daha büyük bir risk yaşayacaklarını biliyoruz.”