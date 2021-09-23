Neden varyantlar: Aşısızlarda hastalık şiddeti artabiliyor

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Covid-19 varyantlarının, bulaştığı aşısız kişilerde daha şiddetli hastalık yaptığını söyledi.

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DHA’ya konuşan Prof. Dr. Sema Turan, varyantların hastalığın şiddetini ve bulaştırıcılığını artırdığını belirterek, aşıyla bunun önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

Profesör, aşılamanın kişileri ağır hastalık ya da hastaneye yatma ihtiyacından koruduğunu vurgulayarak “Aşısız grupta ne yazık ki varyantlar nedeniyle çok ciddi anlamda hastalık şiddeti yüksek vakalar ortaya çıkıyor” dedi.

Bilim kurulu üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında aşı gerçeği şudur ki; geçmiş yıllardan günümüze aşının amacı kişilerin virüse yakalandıkları zaman hastalığı hafif geçirmeleri. Yani ağır hastalık oluşma ihtimalini azaltır ki bugüne kadar aşılama ve aşıyla ile ilgili yapılan çalışmalar en önemli primer sonuçlarımızdan bir tanesi hastalığın şiddetin nasıl etki ettiğiyle ilgili. Yani ağır hasta sayısında bir azalma sağlıyor mu, şeklinde bir soruya yanıt ararız. Aşılamanın da amacı budur zaten. Biz bunun etkilerini aşılamaya başladığımız günden itibaren özellikle yoğun bakım ayağında çok net gördük. 3’üncü pikte 65 yaş ve üzeri hastaların ve sağlık çalışanlarının aşılama sonrası daha az hastalandıklarını, daha az yoğun bakıma ya da hastaneye ihtiyaç duyduklarını gördük.”