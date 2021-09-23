İsviçre eşcinsel evlilik için sandık başına gidiyor

İsviçre, ülkedeki eşcinsel evliliklerin yasallaşması ve aynı cinsten partnerlerin çocuk sahibi olmasının kanunlaşmasını oylamak için pazar günü sandık başında olacak.
İsviçre’de şu anda eşcinsel partnerler sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olabiliyor. Ancak evlat edinmelerine izin verilmiyor.
Ülkede 2005’te yapılan referandumunun ardından 1 Ocak 2007’den bu yana eşcinsel çiftler için kayıtlı birlikteliklere izin verilmişti.
Eşcinsel evliliklere izin veren mevzuat 2013’te tanıtılmış ve parlamento tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde kabul edilmişti.
Pazar günü yapılacak referandumda söz konusu mevzuatın yasallaşması için halkın en az yüzde 51’nin ‘Evet‘ demesi gerekiyor.
Önceki yıllarda anketlerde halkın yüzde 80’inden fazlasının eşcinsel evlilikleri desteklediği sonucu çıkmıştı. Ancak bu oran bu yıl yapılan anketlerde yüzde 63 düzeyinde.
8,5 milyon nüfuslu ülkede yüzde 35’lik bir kesim eşcinsel evliliğe karşı.
İsviçre’de 1942 yılına kadar eşcinsel olmak suç kabul ediliyordu.
1950’den 1990’lara kadar ise ülkedeki eşcinsel kişiler, cinsel yönelimlerini devlete bildirmek zorundaydı.