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Yaramazlara biraz batar!

Muhalefetten Erdoğan ve MB başkanına ‘faiz’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faiz indirme kararı sonrası hem Merkez Bankası’na (MB) hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkıştı. İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener de karar üzerinden Erdoğan’ı ti’ye aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise ‘hatırlatma’ yaptı.

Fotoğraf: Reuters

MB Para Politikası Kurulu, mart ayından bu yana yüzde 19’da sabit tutulan politika faizini bugün yüzde 18’e indirmiş, bunun üzerine ABD Doları, TL karşısın tüm zamanların rekorunu kırmıştı.


CHP lideri, karara Twitter hesabından şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Erdoğan, ‘Ben ekonomistim’ diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur!

Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!”

Akşener: Allah’tan ekonomistsin!

Akşener karar üzerinden Erdoğan’ı ti’ye alıpAllah’tan ekonomistsin!” dedi.

Babacan: Erdoğan sonunda muradına erdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Twitter üzerinden şunları kaydetti: “Sayın Erdoğan sonunda muradına erdi. Faizi yüzde 19’dan 18’e indirdi. (Hala Avrupa’nın en yüksek faizi.) Fakat kur arttı. Millet daha da fakirleşti. Tekrar ediyorum: Erdoğan sebep; yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon sonuç.”

MB’nin faiz indirimine kim ne dedi?

Faiz kararı sonrası dolar tüm zamanların zirvesinde

Faiz indirimi: Erdoğan piyasalara karşı

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Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “TÜİK, Ağustos ayında ölüm rakamlarını açıklayacağını söylemesine rağmen halen açıklamadı. Geçtiğimiz yılın ortalamasına göre mevcut Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı kadar izah edilemeyen fazla ölüm var” dedi.

Yıkıldıktan sonra: Bomonti Fabrikası’nın Diyanet’e tahsisinde kamu yararı yokmuş

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